Türkçe Destekli Zombi Oyunu 25 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Zombi oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games Store'da başlayan kampanya ile birlikte Back 4 Blood'ın standart sürümü indirime girdi. Oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Back 4 Blood'ın Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında Cadılar Bayramı indirimi başladı. Bununla birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Back 4 Blood'ın standart sürümü de yer alıyor. Yüzde 90 oranında indirime giren oyun şu anda Epic Games mağazasında 249 TL yerine 24,90 TL fiyat etiektiyle satılmaya başlandı. Kampanya 3 Kasım'da saat 19.00'da sona erecek.

Xbox mağazasında da bir kampanya mevcut. Xbox'taki kampanya kapsamında Back 4 Blood'In Ultimate sürümü indirime girdi. Karakter görünüm paketi, amblem, sprey, ünvan, indirilebilir içerikler ve dahasını içeren Ultimate sürüm 999 TL'den 99,90 TL'ye düştü. PlayStation mağazasında ise Deluxce sürüm 859 TL yerine 85,90 TL'ye satılıyor.

Back 4 Blood Fragmanı

Back 4 Blood Nasıl Bir Oyun?

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Back 4 Blood, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Dört oyuncuya kadar destekleyen co-op modunun yanı sıra tek oyunculu mod da bulunuyor. Görevleri tamamlamak ve hayatta kalmak için karşımıza çıkan zombileri yok etmemiz gerekiyor.

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda ayrıca çeşitli karakterler bulunuyor. 77 Metacritic puanına sahip oyunda türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Warner Bros. Games tarafından 2021 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Back 4 Blood Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Back 4 Blood'ın yüklenebilmesi için depolama alanında en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Back 4 Blood Önerilen Sistem Gereksinimleri