Yüzünü Robota Verecek Kişiye 200.000 Dolar Ödenecek

Yüzünü robota verene 200 bin dolar telif hakkı ödeyecek. Promobot, ürkütücü derecede gerçekçi insansı robotlarıyla tanınan bir robot üreticisi. Şirket, robot asistanında kullanılmak üzere kibar ve arkadaş canlısı birini arıyor.

ABD'li Promobot şirketi, insansı bir robot asistanında kullanılmak üzere kibar ve arkadaş canlısı bir yüze sahip birini aradığını söyledi.

Bu projeye dahil olmak isteyen gönüllü kişi, yüz hatlarını kullanma haklarını devretmek zorundadır. Promobot geliştireceği robotun 2023 yılına kadar otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında çalışacağını ifade etti.

Bu proje, Netflix'in bilim kurgu dizisi Black Mirror ayrıca John Travolta ve Nicolas Cage'in oynadığı 1997 filmi Face/Off ile karşılaştırıldı.

Promobot, “2023 yılında yeni bir görünüme sahip bir robot faaliyetlerine başlayacak ve seçilen bir kişinin yüzü bu robotun görünümüne dönüşecek.” dedi.

“Şirketimiz yüz tanıma, konuşma, otonom navigasyon, yapay zeka ve diğer robotik alanlarında teknolojiler geliştiriyor. 2019 yılından bu yana aktif olarak insansı robotlar üretiyor ve piyasaya arz ediyoruz. Yeni müşterilerimiz büyük ölçekli bir proje başlatmak istiyor ve buna gelince, yasal gecikmeleri önlemek için yeni bir robot görünümü lisanslamaları gerekiyor."

Yüzünü robota verene 200 bin dolar telif hakkı

Rol, her cinsiyetten ve yaştan insandan gelen başvurulara açık. Bu, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda yüzünüzü robotta görebileceğiniz anlamına geliyor.

New York merkezli şirketin siber teknolojileri; destekleyiciler, rehberler ve kapıcılar da dahil olmak üzere bir dizi görevde çalışan 43 ülkede halihazırda kullanılıyor.

Adı açıklanmayan bir robot firmasının 2019'da yüzlerini kullanması için bir gönüllüye 100.000 pound ödül teklif etmesinin ardından bu tarz yüz transferi ilanları artış göstermeye başladı.

2017'de Sophia, yasal vatandaşlık verilen dünyanın ilk robot varlığı oldu. Göz kırpabilen, bir yandan diğer yana bakabilen ve konuşabilen süper zeki insan benzeri bir kafası var.

Hong Kong firması Hanson robotics tarafından yaratılan buluş, sohbet edebilir, gülümseyebilir ve hatta fıkra anlatabilir. Sophia, Suudi Arabistan'ın yasal vatandaşı da olmuştu.

Promobot, ünlü insansı robot Sophia gibi, bilgisayar tarafından oluşturulan bir yüzü tercih etmek yerine neden gerçek bir yüz kullanmaya çalıştığını söylemedi.