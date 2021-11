Bill Gates 5 Kitap Önerisi Yaptı: Tatilde Okuyun

Bill Gates 5 kitap önerisi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un kurucularından Gates'in tavsiye ettiği kitaplara yoğun ilgi gösterildi. Peki, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Gates, hangi kitapları tavsiye etti? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Bill Gates 5 Kitap Önerisi ile Okumaya Teşvik Etti

Project Hail Mary - Andy Weir Hamnet - Maggie O'Farrell Klara and the Sun - Kazuo Ishiguro The Code Breaker - Walter Isaacson A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence - Jeff Hawkins

Yazılım devi Microsoft'un kurucularından Bill Gates yeni kitap önerilerinde bulundu. Gates'in tavsiye ettiği kitaplar arasında Project Hail Mary, Hamnet, Klara and the Sun, The Code Breaker ve A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence bulunuyor.

Andy Weir tarafından yazılan Project Hail Mary, bilim kurgu türünde bir romandır. Yakın gelecekte geçen romanın popülerliği özellikle The Martian (Marslı) filminden sonra önemli ölçüde arttı. Farklı bir yıldız sisteminde uyanan lise öğretmeninin hikayesine odaklanıyor.

Maggie O`Farrell tarafından yazılan Hamnet, ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde yaıymlandı. Başarılı kitap, Shakespeare'in 11 yaşında vefat eden oğlu Hamnet'e odaklanır. Kısa süre içerisinde tüm dünyada popüler olan kitap birçok ödülün sahibi oldu.

Kazuo Ishiguro tarafından yazılan Klara and the Sun, ilk olarak 2 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. Bilim kurgu türündeki kitap süper akıllı robotların olduğu bir dünyada geçiyor. Romandaki robot hikayesini beğendiğini söyleyen Gates, bu kitabın kendisine süper zeki robotlarla hayatın nasıl görünebileceğini ve bu tür makinelere teknolojinin bir parçası olarak mı yoksa daha fazlası olarak mı davranılacağını düşündürdüğünü ifade etti.

ABD'li tarihçi ve gazeteci Walter Isaacson tarafından yazılan The Code Breaker, en çok satan kitaplar arasında yer alıyor. Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Jennifer Doudna'nın hikayesini konu alan kitap, 9 Mart 2021 tarihinde yayımlandı.

Jeff Hawkins tarafından yazılan A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, kurgusal olmayan başka bir kitaptır. Bilim dünyasını seven kişilere hitap eden kitap, sinir bilimi ve makine öğrenimi arasındaki bağlantıları ele alıyor.

Gates, kitabın gerçek bir yapay zeka oluşturmak için neler gerekebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişilere büyüleyici bir teori sunduğunu söyledi.

Bill Gates 5 kitap önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.