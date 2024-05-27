Z Kuşağına Yönelik Çarpıcı Araştırma: Daha Hızlı Yaşlanıyorlar!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, 1997-2012 yılları arasında doğan ve "Z kuşağı" olarak adlandırılan gençlerin, önceki nesillere göre daha hızlı yaşlandığını ortaya koyuyor. Bu durum, genç yaşta kanser vakalarının artması gibi endişe verici sağlık sorunlarına da dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen bir konferansta yayınlanan rapor tam da bu konuyu ele alıyor ve İstanbul Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil de Z kuşağının erken yaşlanmasının altında yatan sebeplerle ilgili bir dizi önemli açıklamada bulundu.

Z Kuşağının Daha Hızlı Yaşlanma Sebepleri Neler?

Prof. Dr. Çil, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam tarzına dikkat çekerken, Z kuşağının sosyal medya ve dijital platformlarda geçirdiği uzun saatler, fiziksel aktivite eksikliğine ve buna bağlı olarak kilo alımına sebep olduğunu belirtti. Fazla kiloların da gençlerin olduğundan daha yaşlı görünmesine ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarıyla boğuşmasına yol açabildiği düşünülüyor.

Prof. Dr. Çil bunların yanı sıra dijital dünyanın uyku düzenini de olumsuz etkilediğini vurgulayarak gece geç saatlere kadar bilgisayar oyunları ve sosyal medya ile vakit geçiren gençlerin yeterli uykuyu alamadığını ve bu durumun da ciltlerinin daha hızlı yaşlanmasına sebep olduğunu belirtti.

Ayrıca gençlerin dijital dünyada geçirdikleri süreyi kontrol altında tutmaları ve fiziksel aktivitelere daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, Z kuşağının erken yaşlanma trendini tersine çevirmenin hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

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