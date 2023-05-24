Zaman Çarkı 2. Sezon Ne Zaman?

Rober Jordan'ın 15 ciltlik fantastik kurgu roman serisi Zaman Çarkı, 2. sezon ile birlikte yeniden ekranlara dönüyor. 2021 yılında orijinal yapım olarak Prime Video'ya aktarılan dizinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

2022 yılı içerisinde ekranlara döneceği iddia edilen dizinin ikinci sezonu, kullanıcıları yeniden fantastik ve sihirli bir yolculuğa çıkaracak.

Bugün Twitter'dan yapılan paylaşımda Zaman Çarkı, 1 Eylül tarihinde Prime Video aboneleriyle buluşacak. Dizinin yeni sezonundan henüz bir fragman yayınlanmasa da ilk görseller geldi.

Prime Video tarafından paylaşılan Zaman Çarkı 2. sezon hikayesi ise şu şekilde:

"Robert Jordan'ın çok satan fantezi serisinden uyarlanan dizide, mütevazı bir çiftlik çocuğu olan Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), tarihten gelen ve dünyayı kurtarmaya ya da yok etmeye yazgılı tehlikeli bir figür olan Yeniden Doğan Ejderha olduğunu öğrenir. Onu Karanlık Olan'dan korumak için çaresiz kalan güçlü büyücülerden oluşan bir ordu, onun gelişen gücünü ve yaklaşan deliliğini hesaba katmak zorundadır.

Zaman Çarkı dönüyor ve Son Savaş yaklaşıyor. Rand, Karanlık Olan'ı yok ettiğini düşünse de kötülük dünyadan gitmiş değil. İkinci sezonda, yeni ve çok eski tehditler, artık dünyanın dört bir yanına dağılmış olan İki Nehir'in genç dostlarını aramaktadır. Onları bulan ve onlara rehberlik eden kadın artık yardım edecek güçte değildir ve bu yüzden başka güç kaynakları bulmaları gerekir. Birbirlerinde ya da kendilerinde. Işıkta... ya da Karanlıkta."