Zamanı Geri Alma Deneyi Kuantum Bilgisayarla Başarıya Ulaştı

Rusya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bilim insanlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri kuantum bilgisayar deneyi, fizik kurallarını esnetmeyi başardı. Bilim insanları, kuantum bilgisayar ile zamanın yönünü tersine çevirdiklerini duyurdular.

Scientific Reports isimli akademik dergide yayınlanan, “Zamanın Oku ve Onun IBM Kuantum Bilgisayarla Tersine Çevrilmesi” başlıklı makale, bütün fizik ve zaman algımızı değiştirebilecek veriler içeriyordu. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsünden G.B. Lesovik’in başyazarlığında hazırlanan makalede, kuantum bilgisayar kullanarak, zamanını yöneü kısa süreliğine de olsa geri çevrildi.

Araştırmacılar, deneyin elektronlar ve kuantum fiziği kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade ettiler ve "En basit benzetmeyle bilardodaki açılış vuruşuyla dağılmış olan topların tekrar başlangıçtaki yerlerine dönmesine benzer bir eylemi gerçekleştirdik" açıklamasını yaptılar. Gordey Lesovik, "Zamanın termodinamik yönünün tersine hareket eden bir durumu yapay olarak yaratmayı başardık" dedi.

Zaman makinesi olarak adlandırabileceğimiz teknik, elektronlardan ve kuantum bilgisayarları için kullanılan veri birimi olan kubitlerden oluşuyordu. Halihazırda evlerimizde kullandığımız bilgisayarlar, verileri 0 veya 1 olarak işliyorlar. Yani bilgisayarlarımız için bir veri var ya da yok olarak tanımlanıyor. Kubitler 0 ve 1 değerinin almanın yanı 01 değerini birlikte alabiliyor, var ve yoku aynı anda işleyebiliyorlar. Zamanda yolculuk deneyinde kullanılan kuantum bilgisayarında kubitlerin giderek daha karmaşık bir şekilde 0'dan 1'e ve tam ters yönde veri birimi değerini değiştirdiği ifade ediliyor.

Zamanda yolculuk nasıl yapıldı?

Zamanda yolculuk olarak nitelendirilen deneyin aşamaları ise şöyle açıklandı: “Bu süreçte kodu oluşturan değer dizisi tamamen kayboluyor. Üçgen şeklinde duran bilardo toplarının tek ıstaka vuruşuyla rastgele dağılmasına benzetiliyor. Kuantum bilgisayarındaki bir diğer program ise kendi kendine evrilen bu kod kaosu içerisinden bir düzen yaratıyor ve kubitler başlangıçtaki noktalarına geri dönüyor. Yani araştırmacılar, ıstaka vuruşuyla dağılan bilardo toplarının bilardo masası üzerinde rastgele hareket ettikten sonra başlangıç noktalarına geri dönüp yeniden bir üçgen halinde durmalarına benzer bir eylemi, kuantum fiziği yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. Araştırmayı yürüten ekip, iki kubit ile çalıştıklarında 'zamanı geri döndürme' başarı oranının yüzde 85 olduğunu ifade ediyor. Kubit sayısı üçe çıktığında ise bu oran yüzde 50'ye düşüyor.”

Araştırmanın başındaki isim Gordey Lesovik, "Algoritmamız ileride daha da geliştirilebilir ve kuantum bilgisayarlarının karşılaştığı hataları azaltabilir" ifadelerini kullandı.