Dünyanın En Hızlı Şarj Olan Otomobili Yeni Zeekr 007 Tanıtıldı: Sadece Dakikalar İçinde Tam Şarj Olabiliyor!

Çin merkezli otomobil markası Zeekr, her geçen gün yeni bir modelin giriş yaptığı elektrikli araç pazarına yeni 2025 Zeekr 007 modeli ile tekrardan dahil oldu. Firmanın yeni aracı, yalnızca 10 dakika gibi bir sürede yüzde 70'e kadar şarj olması sayesinde dünyanın en hızlı şarj olan otomobili unvanını elinde bulunuyor. Detaylar haberde.

Yeni Zeekr 007, Yüzde 10'dan Yüzde 80'e Sadece 10 Dakikada Şarj Oluyor!

Çinli Zeekr markasının sevilen modeli 007, kısa bir süre önce 2025 yılı için tekrardan yenilendi. Modern tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken araç, yenilenen bataryası ile birlikte elektrikli araç dünyasında ses getirmeyi başardı. Yenilen modelinde ikinci nesil Golden Battery'e sahip olan otomobil, yeni pili sayesinde "dünyanın en hızlı şarj olan aracı" unvanını kazandı.

Firmanın kendi bünyesinde geliştirlen yeni batarya modeli, 5.5C ile otomobilin eski nesilinde tercih edilen Golden Battery'e kıyasla yüzde 10 oranında daha hızlı şarj olabliyor. Bu bağlamda, halefinden 4.5 dakika daha hızlı şarj olabilen yeni 2025 Zeekr 007, 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikada şarj olabiliyor.

Mevcut verilerle şuanda dünyanın en hızlı şarj olan otomobili olarak tanımlanan yeni otomobil, pil alanındaki başarısının yanı sıra performansıyla da alkışları topluyor. Aracın en güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlayabilirken dört çekişli versiyon 3.4 saniyede 100 km/sa hızına ulaşabiliyor.

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