Müzik Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor: Zeynep Bastık Spotify Global İlk 50'de Hızla Yükseliyor!

Geçtiğimiz hafta söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" şarkısını yayınlayan Zeynep Bastık, şarkıyla birlikte günlerdir sosyal medyadan büyük bir ilgi görüyor. Spotify, YouTube ve Apple Music listelerinde kısa sürede zirveye yükselen şarkı, tüm platformlarda milyonlarca izlenmeyi başardı.

Spotify Türkiye'de Bir İlk Yaşandı

Spotify, dünyada en çok dinlenen şarkıların listelendiği bir playliste sahip. Bu listede bugüne kadar ilk 50'ye giren herhangi bir Türkçe şarkı olmadı. Ancak, The Weekend, Maluma, Dua Lipa ve Arctic Monkey gibi dünyaca ünlü isimlerine bulunduğu listeye Zeynep Bastık "Lan" şarkısıyla giriş yaptı.

İlk girdiğinde 45. şarkı olarak sosyal medyada haberleri yapılan şarkı, biz haberi yazarken kontrol ettiğimizde 29. sıraya yükseldi ve hala yükselmeye devam ediyor. Eğer şarkı ilk 50'de ilk üçe girerse bu tarihi bir rekor olacak.

Şarkı, Spotify'da günde 2.5 milyon dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkı olmakla birlikte Zeynep Bastık da ilk kez Türkiye'nin en çok dinlenen kadın şarkıcısı oldu. YouTube'da da 10 günlük süreçte 10 milyondan fazla dinlenen şarkı, Bastık'ın bu güne kadar en çok dinlenen şarkısı oldu.

Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısı ve Klibi