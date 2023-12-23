Bilim İnsanları Uyardı: "Zombi Geyik Hastalığı İnsanlara Sıçrayabilir"

Bilim insanları, geçtiğimiz yıl ABD'de yüzlerce hayvanın hastalığa yakalanmasının ardından "zombi geyik hastalığı"nın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakışlarla bırakan kronik hastalık (CWD) Wyoming'de 800 geyik ve sığır örneğinde tespit edildi.

Ancak uzmanlar hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulundu ve hükûmetleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

'Zombi Geyik Hastalığı'nın İnsanlara Bulaşma İhtimali Yüksek mi?

CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson, The Guardian'a verdiği demeçte, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu." dedi.

"Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli."

Genellikle sığırlar için ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ediyor ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliği bırakıyor. 1995'ten bu yana 178 insanın ölümü, bu hastalığın insan varyantına bağlanıyor.

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