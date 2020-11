Zoom 40 Dakika Süre Sınırı Kısa Süreliğine Kaldırılıyor!

Yeni tip koronavirüsle beraber kullanım oranında önemli bir artış meydana gelen video konferans uygulaması Zoom, seyahat etmenin çok güvenli olmadığı bugünlerde insanların aile ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmasını sağlamak için belirli bir süre boyunca uygulama içi bazı sınırlamaları esnetiyor. Peki, Zoom 40 dakika süre sınırı ne zaman kalkacak?

Zoom, bu haftanın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılarının arkadaşları ve aileleriyle sanal olarak vakit geçirmesini kolaylaştırmak için Şükran Gününe özel olarak vide konferans uygulamasındaki 40 dakikalık süre limitini kaldıracağını söyledi. Dünya genelindeki COVID-19 vakalarındaki ani artışların meydana gelmesi ve seyahatle ilgili çeşitli yeni kısıtlamaların alınması göz önünde tutulduğunda video konferans uygulaması Zoom’un bu yılki Şükran Gününde yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

40 dakikalık süre limiti, yeni tip koronavirüs salgını boyunca Zoom’un temel planının beraberinde getirdiği en önemli kısıtlamalardan biri olmaya devam etti. Temel plana abone olan kişiler büyük bir çoğunlukla süreleri dolduktan sonra toplantıları yeniden başlatmak zorunda kalıyor ve bu da toplantının sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesine engel oluyordu.

60 dakikalık süre veren Google Meet, 50 dakikalık süre veren Cisco Webex dahil olmak üzere Zoom’un rakiplerinin çoğu da buna benzer kısıtlamalar getirmiştir. Görüntülü görüşme uygulamalarının büyük bir kısmı, sunuculardaki yoğunluğu azaltmak ve para kazanmak için süre sınırlamasını kaldıran ve katılımcı sayısı limitini arttıran birkaç abonelik planına sahiptir.

Zoom diğer görüntülü konuşma uygulamalarından farklı olarak bu yılın başlarında kazandığı popülaritenin bilincinde olarak kendisine güvenen kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayacak. Video konferans uygulaması, Şükran Günü gibi sunucuların yoğun bir şekilde kullanıldığı bir gün içerisinde bu tür sınırlamaları geçici olarak iptal edecek ve kullanıcıların aile üyeleri veya en yakın arkadaşlarının olduğu bir oturum başlatabilecek.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG