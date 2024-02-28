Zoom, Artık Bazı iOS Cihazları Desteklemeyecek: Hangi iPhone Modelleri Uygulamayı Kullanamayacak?

Zoom, yakında yeni bir güncelleme alacak ve bu güncelleme iOS cihazları için büyük değişikliklere yol açacak. Yeni güncelleme ile bazı iOS sürümleri artık uygulamayı desteklemeyecek.

Bir takım yeni özelliklere kavuşacak olan Zoom, eski iOS cihazlarına sahip olan kullanıcıları, Mart ayından itibaren artık uygulamayı kullanamayacakları konusunda haberdar etti.

Zoom'a Bir Takım Yeni Özellikler Geliyor

Mart ayında gelmesi planlanan güncelleme ile birlikte bazı iPhone modelleri ve iOS sürümleri uygulamayı desteklememeye başlayacak. Artık iOS 13 ve üzerini çalıştıran iPhone modelleri Zoom uygulamasını destekleyebilecek. iOS 13 altında kalan sürümler ise Zoom'u kullanmaya devam edemeyecek.

Yeni gelecek olan güncelleme bir takım yeniliklerle birlikte gelecek. Bekleme odasına ve bekleme odasından otomatik geçiş sağlayabilecek, tüm ekranlar modu gibi farklı özellikler gelmesi planlanıyor.

Aynı zamanda Zoom, Web Semineri Soru-Cevap gönderimlerini katılmadan önce görüntüleme yeteneği de kazanacak. Ekip sohbetlerinde AI Companion ile Konu Özeti için geliştirilen bir kullanıcı arayüzü de kullanıcıları bekliyor.

Zoom Mail ses efektlerini devre dışı bırakma ve Zoom Takvim bildirimlerinde iyileştirmeler de gelecek yeniliklerden bazıları. Dikkat çeken yeni sürümle birlikte arama sırasında hassas verileri gizleme özelliği de gelecek.

iOS 13 Güncellemesi Almayan iPhone Modelleri