Zoom, Vision Pro Özel Uygulamasını Tanıttı: Benzersiz Görüşme Deneyimi Sağlayacak!

Zoom, Apple'ın ön sipariş sürecini başlattığı Vision Pro karma gerçeklik başlığı için özel olarak tasarladığı uygulamasını tanıttı. Zoom yaptığı açıklamada, uygulamanın amacının "video konferansı kullanıcının fiziksel alanıyla sorunsuz bir şekilde harmanlamak" olduğunu belirtti.

Uygulamanın avantajlarını belirtmek gerekirse örneğin Vision Pro için yeni Zoom uygulaması, sanal toplantıdaki diğer kişilerin yüz ve el hareketlerinizi görebilmesi ve yüzü gizleyen bir başlığa bakmak zorunda kalmaması için "persona"nızı, yani kendinizin gerçek bir uzamsal temsilini veya dijital avatarını kullanmanıza olanak tanıyacak.

Zoom'un Vision Pro Uygulaması Neler Sunuyor?

Vision Pro App Store'undan edinilebilen yeni Zoom uygulaması, ideal boyuta ölçeklendirilebilen sürükleyici bir deneyimin keyfini çıkarmanıza da olanak tanıyacak. Zoom, "ek fiziksel ekipmana veya kuruluma ihtiyaç duymadan meslektaşları ve müşterileriyle aynı odadaymış gibi hissetmek" isteyenler için harika olduğunu söylüyor.

Zoom'un baş ürün sorumlusu Smita Hashim yeni uygulama hakkında yaptığı açıklamada, yazılımın ekip arkadaşlarının "ne zaman ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar ya da nasıl iletişim ve iş birliği yaparlarsa yapsınlar bağlantıda kalmalarına" yardımcı olacağını söyledi.

"Zoom'un Apple Vision Pro ve visionOS'a entegrasyonu, katılımcılara her yerden en iyi toplantı deneyimini sunma yönündeki platform vaadimizi genişletiyor ve sorunsuz iş birliği ve iletişim taahhüdümüzü yerine getiriyor."

Zoom'un Vision Pro için özel bir uygulama oluşturmak için zaman ayırdığını görmek önemli çünkü birçok büyük platform şimdiye kadar bunu yapmayı reddetti. YouTube, Netflix ve Spotify, Vision Pro için özel uygulamalar oluşturmayı ya da mevcut iPad ve iPhone uygulamalarını cihaz için dönüştürmeyi planlamadıklarını açıklamışlardı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.