Zoom'a Yapay Zeka Aracı Geliyor

Günümüzde en çok tercih edilen çevrim içi toplantı uygulamalarından olan Zoom, trende ayak uyduruyor. OpenAI ile anlaşmaya varan Zoom, yapay zeka araçlarını uygulamalarına eklemeye hazırlanıyor.

Bugün paylaşılan bir blog yazısında Zoom ile OpenAI arasındaki iş birliği doğrulandı ve uygulamaya eklenmesi planlanan geliştirmeler ortaya çıktı.

İşte Zoom Yapay Zekasının Kabiliyetleri

Özellikle profesyonel alanda Microsoft Teams ve Google Meets'ten sonra sıkça tercih edilen uygulamalardan biri olan Zoom, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Microsoft 365 Copilot'a benzer yapay zeka desteğine kavuşacak.

Buna göre artık Zoom yapay zekasından kaçırdığınız toplantıyı takip etmesini, toplantı özetini çıkarmasını ve beyaz tahta işlevlerini gerçekleştirmesini isteyebileceksiniz.

Ayrıca ChatGPT'ye benzer bir şekilde özelleştirilen sohbet botu, çeşitli işlevler amacıyla kullanılabilecek. Zoom yapay zekasının özellikle beyaz tahta oluşturma konusunda kullanıcılara oldukça fazla kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Zoom yapay zekası, nisan ayında seçilen bir grup için denemeye açılacak. Önümüzdeki haftalarda ise dileyen firmaların istekleri dahilinde herkes için hizmete girmesi bekleniyor.