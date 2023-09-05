Zoom Yeniden Doğuyor: Yapay Zeka Desteği Geliyor!

Özellikle kalabalık online toplantılarda kullanılan Zoom uygulaması, kullanıcıların dikkatini çekmek için önceden Zoom IQ olarak bilinen üretken yapay zeka asistanı da dahil olmak üzere yapay zeka destekli birçok özelliğini güncelliyor ve yeniden markalıyor.

Zoom AI Companion aracılığıyla ChatGPT benzeri bir bota kavuşuyor. 2024 baharında Zoom, kullanıcıların AI Companion ile doğrudan sohbet etmesine, önceki toplantılar ve sohbetler hakkında sorular sormasına ve onlar adına harekete geçmesine olanak tanıyan bir konuşma arayüzüne kavuşacak.

Toplantılara Yeni Bir Boyut

Önümüzdeki 2024 baharından itibaren AI Companion, insanların toplantılardaki varlığına ilişkin "gerçek zamanlı geri bildirim" sağlayacak ayrıca konuşma ve sunum becerileri konusunda koçluk yapacak. Zoom, tüm özelliklerin hesap sahibi veya yönetici tarafından herhangi bir zamanda kapatılabileceğine dikkat çekiyor.

Birkaç hafta içerisinde kullanıcılar Zoom IQ'nun da sunduğu bir özellik olan sohbet konularını özetleme seçeneğini kullanabilecekler. Beyaz tahta aracı Zoom Whiteboard ise artık, görüntüler oluşturabilecek ve şablonları doldurabilecek.

Zoom'un satış asistanı aracı Zoom IQ for Sales ise, "Zoom Gelir Hızlandırıcı" haline geliyor. Bu kısıma satış ekibi üyelerinin katılımı ve eğitimi için konuşmaları simüle edecek bir "sanal koç" da dahil olmak üzere birçok yeni özelliğin geleceğini duyurdu. Sanal koç çeşitli satış metodolojilerini kullanarak satış görevlilerinin ürün sunumundaki performansını değerlendirebilecek.

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