Zoom'un İlk Defa Faydalı Bir Şeye Yol Açtığı Tespit Edildi

Zoom yaşlılarda demansı (bunama) önlüyor. West London Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, evde kalan yaşlıların daha fazla teknolojik cihaz kullandığını ve bunamaya karşı daha fazla önlem alabildiklerini gösterdi.

Covid-19 izolasyona meydan okuyan yaşlı insanlar, genellikle ilk kez çevrim içi oldular ve zamanla teknolojide ustalaştılar. Kimileri Zoom üzerinden torunlarıyla görüştü kimileri de arkadaşlarıyla sohbet etti.

Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, internetin sosyal olanaklarına erişme ve bunlardan yararlanma konusundaki kararlılıklarının başka bir avantajı olabileceğini gösterdi: Yaşlıları demansa (bunama) karşı korumak.

Araştırmacılar, geleneksel sosyal etkileşimlerin yanı sıra yüz yüze veya telefon üzerinden sık sık çevrim içi iletişime geçen yaşlıların, epizodik bellekte daha az düşüş gösterdiğini keşfetti. Yani anlamlı olayları hatırlama yetenekleri gelişti.

Zoom yaşlılarda demansı önlüyor

West London Üniversitesi Geller Yaşlanma ve Hafıza Enstitüsü ve Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen "İşitme Kaybı Olan ve Olmayan Yaşlı Yetişkinlerde Sosyal İletişim ve 15 Yıllık Epizodik Hafıza Yörüngeleri" başlıklı çalışma, 50 ile 90 yaşları arasındaki 11.418 erkek ve kadının düzenli iletişim alışkanlıklarını inceledi.

Journals of Gerontology'de yayınlanan etkiyi inceleyen çalışmada, yalnızca yüz yüze görüşmeler ve telefon iletişimi gibi geleneksel iletişimi kullanan kişilerin, çevrim içi sosyal etkinliklerini zenginleştiren katılımcılara göre daha sert bellek düşüşü yaşadıkları fak edildi.

İletişim yöntemleri ne kadar çeşitli olursa, bilişsel işlevin zaman içinde faydası da o kadar büyük oluyor.

Geller Enstitüsü'nde yaşlanma ve demans bakım uzmanı Snorri Rafnsson yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde gerçekleştirilen Zoom görüşmeleri, yaşlı insanlarda demansa karşı koruyucu bir yastık görevi görüyor" dedi.

Rafnsson, yaşlı insanlar tarafından benimsenen teknoloji araçları ne kadar çeşitli olursa, deneyimin o kadar koruyucu hale geldiğini vurguladı. "Ne kadar çok platformda ustalaşabilirlerse o kadar iyi" şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını, yaşlı insanlar için dijital becerilerdeki adım adım değişimde önemli bir role sahip. Ofcom tarafından son çalışma, sınırlı dijital becerilere sahip yaşlıların kilitlenme sırasında yeni teknolojiyi benimsediğini, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 77'sinin evde internet, yüzde 55'inin ise akıllı telefon kullandığını gösterdi.