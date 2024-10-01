ZTE Blade A75 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

ZTE bu yılın başlarında 108 Megapiksel kameraya ve Unisoc T760 işlemciye sahip olan 5G destekli uygun fiyatlı telefonu Nubia Focus'u tanıtmıştı. Bu kez ZTE Blade A75 5G adı verilen daha uygun fiyatlı bir seçenek duyuruldu.

ZTE Blade A75 5G Fiyatı ve Özellikleri

Yüksek çözünürlüklü sensörü kaldırarak yerine 50 Megapiksel ana kamera yerleştiren ZTE bunu 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü ile harmanladı. Kamera tarafındaki olumlu gelişme ön kameranın 5 Megapiksel seviyesinden 8 Megapiksele yükseltilmesi oldu.

Blade A75 5G'nin 6.6 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 120 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucunun yan tarafta yer aldığı telefon, Nane Yeşili ve Elmas Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.

Cihaza güç veren Unisoc T760 işlemci, 6 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve 2.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. 4 GB RAM'in yer aldığı telefon 128 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip. 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya ile gelen telefon kutudan Android 13 ile çıkıyor.

Herkes Android 15'i konuşurken bu telefonun Android 13 ile kutudan çıkıyor olması şaşırtıcı. Güncelleme konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Filipinler'de 100 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulan telefon, Bulgaristan'da 195 dolara satılıyor.