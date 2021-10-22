Addons for Minecraft APK, en iyi Minecraft eklentilerini içeren ücretsiz bir Android uygulaması.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Addons for Minecraft PE APK, Minecraft eklenti paketleri aramaktan kurtarıyor. En iyi Minecraft eklentilerini bir araya toplayan Android uygulaması, Minecraft oyunu için eklenti paketi arayanlara tavsiyemizdir. Addons for Minecraft APK veya Google Play Store’dan Android telefonlara ücretsiz yüklenebiliyor.

Addons for Minecraft APK İndir

Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen Minecraft eklenti paketi uygulaması Kayen Works tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm eklentiler tam test edilmiş ve gerektiğinde yeniden paketlendi. Mevcut en iyi ve benzersiz Minecraft eklentilerinin koleksiyonunu içeriyor ve sürekli güncellemelerle eklentilere yenileri ekleniyor.

Minecraft’ın en yeni sürümünde Add-Ons (Eklentiler) adından yeni bir özellik bulunuyor. Eklentileri kullanarak dünyaları dönüştürebilir, mob davranışlarını ve özelliklerini değiştirebilir, aslında yeni tür oyunlar yaratabilirsiniz. Mobların görünümünü skinler ve modlarda olduğu gibi değiştirebilir ancak herhangi bir hackleme gerekmeden yepyeni dünyalar yaratabilirsiniz.

Uygulamanın içeriği kullanıcılarla daha da büyüyor. Kullanıcılar kendi oluşturdukları eklentileri uygulamadaki talimatları takip ederek gönderebiliyor. Geliştirici, eklenti sayfasının indirme linkini ekliyor. Belirtmekte fayda var; Addons for Minecraft resmi Minecraft uygulaması değil. Mojang tarafından onaylanmamış veya Mojang ile ilişkili değil.