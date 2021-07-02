Furniture MOD for Minecraft PE, Minecraft Pocket Edition için mobilya modudur. Android telefonlara ücretsiz ve kolayca yüklenebilir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Furniture MOD for Minecraft PE, çeşitli eşya modu ve dekorasyonlar ekleyen, Yaratıcı Mod oynanışını geliştiren Minecraft modları seçeneğidir. İç mekanlar kusursuz modern bir görünüme kavuşur. Kolayca PC, TV, kitaplık, banyo, klozet ve daha fazlasını ekleyin!

Furniture MOD for Minecraft PE Android İndir

Duvarın önünde bir PC masası, üzerinde de modern ve şık bir konsol mu hayal ediyorsunuz? Tatlı ikinci evinize arzu ettiğiniz konforu ve çekiciliği ekleyin! Bu uygulama, Minecraft Pocket Edition için editör seçimi içerir. Mine-Furniture, Furnicraft, Umak ve diğer mobilya modlarını içerir. İndirme işlemini tamamladıktan sonra tek bir dokunuşla Minecraft modlarını içe aktarabilirsiniz. Minecraft PE için Mobilya Modu, Minecraft Pocket Edition v.1.16.20’da çalışmaktadır. Sürüm güncellemesi yapmanız tavsiye edilir. Davranış ve kaynak paketleri doğrudan indirme için tek bir dosya olarak paketlenmiştir.

Minecraft PE için modlara ek olarak modern evler içeren haritalar mevcuttur. Haritaları içe aktararak Yaratıcı Modda oynayabilirsiniz. Oyunda yerinizi çevreleyen ortamın dekorasyonu oynanışın önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda MCPE Mod koleksiyonu düzenli olarak güncellenmektedir.

Geliştiriciden Not: Furniture MOD for Minecraft PE, Minecraft Pocket Edition için resmi olmayan bir uygulamadır. Bu uygulama, hiçbir şekilde Mojang AB ile bağlantılı değildir. Minecraft adı, Minecraft markası, Minecraft varlıklarının tümü Mojang AB’nin mülkiyetindedir.