PK XD APK, online açık dünya oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte keşfedeceğiniz eğlenceli bir evren sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PK XD APK, oyuncuların arkadaşlarıyla harika maceralara atıldığı açık dünya çok oyunculu bir evren. Sürükleyici içerikleri ve kaliteli grafik açıları ile oyuncuları tatmin eden başarılı oyun, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Ülkemizde de oldukça popüler olan yapım, eğlenceli yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. PK XD APK yükle ve sende bu eğlenceli evrenin bir parçası olun!

PK XD APK İndir

Tamamen eğlence yüklü bir sanal dünyaya ev sahipliği yapan PK XD, beğenileri toplamaya devam ediyor. Kusursuz grafiklere sahip olan oyun, titizlikle hazırlanmış bir dünyaya sahip.

İki farklı mobil platformda macera oyunları arasında yer alan PK XD’de oyuncular kendi avatarlarını oluşturacak, evlerini inşa edecek, birbirinden farklı arkadaşlarla tanışma fırsatı elde edecekler.

Detaylı içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı maceralara da katılma fırsatı elde edecekler. Açık bir dünya oyunu olarak karşımıza çıkan yapım da oyuncular eğlenceli sosyal aktivitelere katılacak ve keyifli zaman geçirecekler.

Çeşitli mini oyunlar ile arkadaşlarımıza meydan okuyabileceğimiz oyun da zengin ve geniş bir evreni inşa edecek, sanal pet’i geliştirebilecek ve eğlenceli anlar geçirebileceğiz.

Oyuncuların hayallerindeki evi tasarlamalarına ve yaratmalarına da imkan veren başarılı yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

PK XD APK Özellikleri

Arkadaşlarla oynayabilirsiniz! Bu dünya sizin. Zorlukları keşfetmeye ve yüzleşmeye ek olarak farklı aktiviteler deneyebilir ve sürekli büyüyen toplulukla eğlenebilirsiniz.

Evcil hayvanları sahiplenebilirsiniz! Sık görülenlerden nadir rastlanana, oyunda size eşlik edecek çok sayıda sevimli yaratık var. Onlara iyi bakın ve yanınızda ne kadar gelişebildiklerini görün.

Kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz! Sizin karakteriniz sizin kurallarınız! İstediğiniz her şey olabilirsiniz. Kullanılabilir tüm öğeleri birleştirmek için hayal gücünüzü kullanın.

Etkinliklere katılabilirsiniz! Ada etrafında harika süsler, zorluklar ve temalı öğelerle Cadılar Bayramı, Paskalya, Noel gibi gibi etkinliklere katılın.

Hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz! Evi istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Kanepe, dans matı, paspas, oyuncu koltuğu, mutfak eşyaları, banyo aksesuarları ve daha fazlasıya rüya evinizi yapabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz!

Arkadaşlarınızı mini oyunlar oynamaya davet edebilirsiniz! Arkadaşlarınızla mini oyunlar oynayabilirsiniz. Çılgın bir koşucuya katılmaya veya pizza dağıtıp para kazanmaya ne dersiniz? Arcade bölümüne girin ve tüm meydan okumaları kazanın.

Topluluğun parçası olabilirsiniz! Oyunun geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

PK XD Oyna, online oyunda ne tür görevler sizi bekliyor?