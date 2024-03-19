Hay Day APK bir online çiftlik kurma oyunudur. Oyunda Kendi çiftliğiniz kurabilir, balık tutabilir, hayvan yetiştirebilir veya vadide gezintiye çıkabilirsiniz.

Can Çevrim - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hay Day APK, en basit haliyle çiftlik kurma ve işletme oyunudur. Online çiftlik oyununda kendi çiftliğiniz kurabilir, balık tutabilir, hayvan yetiştirebilir, vadide gezintiye çıkabilirsiniz. Hay Day, özel bir yerde geçen özel bir oyun. Yiyecekler bedava büyüyor, insanlar gülümsüyor, hayvanlar sizi görmekten her zaman mutlu oluyor.

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Kullanıcılara yepyeni bir çiftlik oyunu deneyimi sunan Hay Day son sürüm, ellerinizle yapacağınız farklı hareketler yardımıyla kontrol edebileceğiniz birçok farklı içeriği sizlere sunuyor.

Her ne kadar oyun içi bazı eşyalar para ile satılıyor olsa da bunun dışında Hay Day oyunculara tamamen ücretsiz bir oynanış sunuyor.

Doğal ortama geri dönmek, arazilerde çalışmak, tavuk, domuz, inek ve koyun yetiştirmek isteyen kullanıcılara hitap eden bir oyun olan HayDay APK son sürüm ile huzur dolu basit bir hayatın kapılarını açabilirsiniz.

Hay Day Android oyunda sizi bekleyen işler: