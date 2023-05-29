Farming Simulator 2023 APK

Farming Simulator 23 APK Android için geliştirilen yeni nesil bir çiftçilik simülasyonudur.

Raşit Bütüner - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farming Simulator 23 APK, taşra hayatının tüm elementlerini bünyesinde toplayarak oyun severlere keyifli dakikalar geçirmeyi vadediyor. Tarlanızda ekin yetiştirme ve çift sürme başta olmak üzere pek çok farklı aktiviteyi deneyimleyerek tarımsal hayatın bir parçası olabilirsiniz.

Farming Simulator 23 APK İndir

FS 23 APK tarımsal faaliyetlerinizi yerine getirebilmek için Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson ve New Holland gibi birbirinden farklı traktörleri ilginize sunuyor. Bunların arasından ilginizi çeken traktörü satın alarak ekin ekmeye başlayabilirsiniz. Hasat dönemi geldiğinde ise biçerdöver gibi araçlardan faydalanabilirsiniz.

FS 23 Mobile, taşra hayatına uzak oyuncular için eğitim modu yardımı sunuyor. Bu kapsamda, karşınıza çıkan zorluklara dair yardım alarak daha etkili bir yol izleyebilirsiniz. Unutmayın ki aldığınız kararlar nihayetinde çiftliğinizin ve tarlanızın geleceği belirlenecek.

FS23, besicilik faaliyetleriyle de ilgilenebileceğiniz bir simülasyon. Tarlanızın bulunduğu bölgede inek, koyun ya da tavuk gibi hayvanlara özel alanlar oluşturabilirsiniz. Üstelik bakmakta olduğunuz hayvanların sütünden ve yumurtalarından da gelir elde edebilirsiniz.

Çiftçiliğin geleneksel yöntemlerle nasıl yapıldığını merak edenler için oyunda sabanla tarla sürme özelliği de mevcut. Yabani otlardan arındırdığınız tarlanızda sabanla çift sürerek geleneksel tarım faaliyetleri sürdürebilirsiniz.

Farming Simulator 23 APK Özellikleri

FS 23 Mobile oynarken modern tarım araçlarından faydalanarak kendi tarım filonuzu oluşturabilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle düzenli gelir sahibi olmanız gerekiyor. Ekinlerinizin haricinde hayvansal ürünleri fabrikalara satarak gelir döngünüzü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Artan gelirinize uygun olarak daha geniş bir tarımsal araziye sahip olabilirsiniz. Hayvanlarınız için de daha geniş bir alan oluşturarak gelir katsayınızı artırabilirsiniz.