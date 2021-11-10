GTA 5 APK, hayranlar tarafından çok sevilen Grand Theft Auto 5 isimli oyununun Android'e uyarlanmış, biraz eksik sürümüdür.

Ramazan Tugay Kahraman - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GTA 5 APK, serinin hayranları tarafından yapılmaya devam edilen bir tür Android oyunu olarak adlandırılabilir. GTA 5 Mobile Android APK indirme linki, Rockstar Games tarafından olmasa da hayranlar tarafından paylaşıldı. Hayran yapımı GTA 5 Mobile (Grand Theft Auto 5 Mobile) orijinalinden farksız ve tüm karakterleri içeriyor. GTA Mobile 5 Android henüz beta aşamasında olmasına rağmen sorunsuz oynanış sunuyor. Fan yapımı Android telefonlarda oynanabilen mobile sürüm grafikleri de oldukça kaliteli.

Alternatif Link ile GTA 5 APK Mobile V2.0 Nasıl Kurulur?

Program sayfasında yer alan İndir tuşunun hemen altında, alternatif olarak yer alan bir başka bağlantı adresi daha olduğunu göreceksiniz. Mobil sürümün en yeni sürümü olan 45MB'lık APK'yı indirmeniz ise oyunu oynamanız için yeterli olmayacaktır. APK dosyasının ardından OBB dosyalarını da telefonunuza kurmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken adımlar ise aşağıdaki gibi:

1- Bu adrese tıklayarak APK dosyasını indirin.

2- Bu adrese tıklayarak 1.5GB boyutundaki OBB dosyalarını telefonunuza indiriniz.

3- APK dosyasına tıklayarak kurulumu gerçekleştiriniz.

4- APK'yi kurduktan sonra OBB dosyalarını telefonunuzda açılan yeni dosyaların içine taşıyınız.

5- OBB dosyalarınızı sdcard/Android/Data/com.rockstargames.gtav/ adresine taşıyınız. Dosyalar SDCard içinde yer almıyorsa, ana depolama alanında arayınız.

6- GTA 5 Mobile V2.0, Huawei telefonlarda ve Android 11 sürümündeki telefonlarda çalışmaz.

GTA 5 Mobil Android telefonda oynamak isteyenler için GTA 5 mobil sürümü hazırlandı. Bilindiği üzere Rockstar Games, hala en çok oynananlardan biri olmasına rağmen GTA 5 mobile oynamaya açmadı. Eski GTA oyunları mobil platformda bulunuyor. Sabırsız hayranların geliştirdiği GTA 5 Mobile oyunu orijinalinden hiçbir fark içermiyor. Şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğundan tek bir sokak var ancak ikonik karakterler oyuna dahil edilmiş.

Android için yayınlanan deneme, doğrulama da istemiyor. Yukarıdaki GTA 5 APK linkine dokunarak GTA 5’i mobil cihazınıza indirip hemen oynamaya geçebilirsiniz. Oynanış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

GTA 5 Mobile APK Detayları

GTA 5 mobile olarak karşımıza çıkan sürüm, tahmin edeceğiniz gibi resmi olarak yayınlanan bir oyun değil. Bir grup GRand Theft Auto 5 hayranı tarafından hazırlanan oyun, henüz geliştirme aşamasının oldukça başında bulunuyor.

Oyunu indirdiğinizde göreceğiniz şekilde, henüz birçok modelleme yapılmamış durumda. Buna rağmen yapılan kısımlar gayet umut verici görünüyorlar ve ilerleyen günlerde elle tutulur bir oyunun çıkacağının müjdesini şimdiden verebiliyorlar.

Henüz geliştirilmekte olan sürümün en eğlenceli tarafı ise stunt adı verilen modunun olması. Stunt sayesinde arabalarla akla hayale gelmez hareketler yapabiliyorsunuz. Eliniz bir kere araba kullanmaya alıştıktan sonra, oldukça eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Mobil sürümün yapımcıları, ilerleyen günlerde geliştirmeleri sürdüreceklerini ve oyunu gerçekten oynanabilir hale getireceklerinin de müjdesini verdiler. Yine de şu an için elimizde bulunan sürümün, yeteri kadar dolu ve oynanabilir olmadığının altını çizmemiz gerekiyor.

Birkaç sokak ve modellemeden oluşan sürüm, yine de eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayacak kadar içeriği size sunmayı başarıyor. Bunu göze alarak, oyunu indirebilir ve deneyebilirsiniz.

İlerleyen günlerde yapılacak geliştirmelerin ardından mobile GTA 5 daha mantıklı ve oynanabilir bir hale gelecektir. Şimdiden bunu söylemek ve görmek gayet mümkün.