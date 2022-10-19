Car Parking Multiplayer APK, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz araba park etme ve yarış oyunudur.

Erkan Calp - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car Parking Multiplayer APK, en çok indirilen araba oyunları arasında. Her ne kadar oyunun adı araba park etme olsa da açık dünya bir oyun, dolayısıyla klasik görev odaklı araba oyunlarından çok daha zevkli.

Araba oyunlarını seviyorsanız açık dünya çok oyunculu mod, araba modifiye etme ve serbest sürüş sunan oyunu çok beğeneceksiniz. Car Parking Multiplayer APK'yı son sürüm olarak sitemizden indirebilirsiniz.

Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen açık dünya araba oyunu, modlarıyla öne çıkıyor. Serbest sürüş modunda şehirde dilediğinizce geziyor (benzin istasyonlarına kadar düşünülmüş), çok oyunculu yarışlarda gerçek oyunculara karşı yarışıyor, gerçek oyuncularla araba takas ediyor, polisleri arkanızdan sürüklüyor, arkadaş listesi oluşturarak sohbet ediyorsunuz.

Spor ve klasik arabalar dışında kamyon, kamyonet, çekici gibi farklı araçları da kullanabildiğiniz araba simülasyon oyununda süspansiyon, tekerlekler, motor, egzoz gibi parçaları değiştirebildiğiniz gibi görsel olarak daha çekici kılmak adına değişiklikler yapabiliyorsunuz.

Car Parking Multiplayer APK İndir

Car Parking Multiplayer mod APK, tek veya çok oyunculu modda oynanabilen, oynarken para kazanabildiğiniz bir araba yarışı oyunu. Multiplayer modda diğer oyunculara para verebiliyor veya araba satabiliyorsunuz. Oynanabilir 100 araba mevcut. Arabanızı, modeli ve rengini seçebiliyorsunuz. Car Parking Multiplayer oynarken deneyimleyebileceğiniz birçok çekici özelliğe sahip. Birçok bölüm var.

Özgür sürüş

Oyuncularla araba takası yapabilirsiniz.

Gerçek oyunculara karşı rekabet edebilirsiniz.

Ücretsiz araba servisleri ve gerçek benzin istasyonları

Sesli sohbet özelliği

Polis modu

Arkadaş listesi

Arabanızın direksiyonunu, açısını ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Motoru, egzozu ve şanzımanı değiştirebilirsiniz.

Görsel oto etiketleri, araba gövde parçaları

Farklı araçlar, kamyonlar, pikap, klasik ve spor arabaları seçebilirsiniz.

82 gerçek hayatla aynı park etme ve zorluklar

Gerçek iç mekanlara sahip 100 araba

Car Parking Multiplayer Nasıl Oynanır?

Oyununda farklı model, renk ve tasarımlarda 100 araba bulunuyor. Kamyon, kamyonet veya istediğiniz bir klasik ve spor arabayı seçme seçeneğiniz var. Arabınızı özelleştirme şansına da sahipsiniz. Tekerlek açısını, araba gövde parçalarını ve daha fazlasını ayarlayabiliyorsunuz. Arabanızı seçtikten sonra bir sonraki adım oyuncu seçimi. Binlerce gerçek oyuncu sizinle oynamak için bekliyor.

Oyunu arkadaşlarınızla veya oynamayı bekleyen diğer oyuncularla online olarak oynayabilirsiniz. Arkadaş listenize oyuncu ekleyebilirsiniz. Oyunun harika özelliklerinden birisi de sesli sohbet yapmanıza izin vermesi. Arabayı ve oyuncuları seçtikten sonra ilk yarış için hazırsınız. Drift yapmak için ilk olarak iyi bir arabaya ihtiyacınız vardır. Tavsiye olarak, 800 HP yukarısına ayarlayın ve 1.2 grip seçin. Süspansiyonu düşük veya çok yüksek olmayacak şekilde ayarlayın. Kısa drift için daha düşük vites kullanın. TCS, ABS, ESP ve dayanıklılık yardımını kapatın. Asfaltı ağlatmak için RWD ve FWD’yi kullanmanız ve ardından pedal ve frene aynı anda dokunmanız gerekir. Daha fazla toz-duman çıkarmak için daha yüksek vites kullanın.

Car Parking Multiplayer PC İndir

Car Parking Multiplayer APK bilgisayara nasıl indirilir? En iyi Android emülatör programlarından MEmu ile Car Parking multiplayer oyununu bilgisayarınızda oynayabilirsiniz. Car Parking multiplayer apk bilgisayara yüklemek için tek yapmanız gereken programın ana sayfasında iken yukarıdan indirdiğiniz APK dosyasını sürükleyip bırakmak veya sağdaki bölmede APK simgesine dokunmak.

Car Parking Multiplayer oyununu küçük telefon ekranında oynamak zorunda değilsiniz. Klavye ve fare ile oyunda tam kontrolü elinize alın. MEmu ile Car Parking Multiplayer’ı PC’nize indirip oynayabilirsiniz. Pil, mobil veri ve rahatsız edici arama sınırlamaları olmadan istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Tuşları dilediğinizce ayarlamanıza izin veren Android emülatörü, aynı cihazda iki veya daha fazla hesapla oynamayı mümkün kılar. Açık dünya çok oyunculu mod, araba modifiye etme, serbest sürüş… park etmekten fazlası şimdi büyük ekranda!