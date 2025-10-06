Classic American Muscle Cars 2 APK, klasik arabalar sürebileceğiniz bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, 1950'lerden 1980'lere kadarki klasik Amerikan Muscle Car'larına odaklanan bir araç simülasyonu oyunudur. Oyunculara bu ikonik araçlarla gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşatmayı amaçlar.

Arabaların en önemli özelliği, el freni ve gaz tuşlarına aynı anda basılı tutarak "Wheelie" (teker kaldırma) yapabilme yeteneğidir. Ayrıca, otantik bir deneyim için tüm araçlarda Gerçek V8 motor sesleri bulunur.

Sürüş deneyimini zenginleştiren detaylar mevcuttur

Klasik arabalardan oluşan kütüphanesiyle ön plana çıkan Classic American Muscle Cars 2 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir otomobil simülasyonudur. 50'lerden 80'lere kadar neredeyse tüm klasik otomobil modellerini sürebildiğiniz Classic American Muscle Cars 2 oyununda, istediğiniz aracı seçebilir ve uzun bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Piyasadaki araba sürme oyunlarıyla aynı yapıda olan Classic American Muscle Cars 2 APK, içerikleri ve eşsiz arabalarıyla kendini bir üst noktaya taşımaktadır.

Hem görsel hem de motor sesi açısından gerçekçi olan bu oyun, oynanış tarafında da aynı özveriyi göstermektedir. V8 motor sesleriyle oynayacak ve gerçekçi fizik yapısını deneyimleyeceksiniz. Her arabada farklı motor ve özellik bulunduğu için, her birinde farklı hazlar alabilirsiniz.

Classic American Muscle Cars 2 APK İndir

Gece ve gündüz döngüsü sayesinde çeşitli ortamlarda klasik arabanızı sürebilirsiniz. İstediğiniz her sokağa girin, hızlanın, yavaşlayın veya klasik araçlarla akrobatik hareketler yapın. Uzun sürüşlerden sonra aracınızı oto yıkama noktasında temizleyebilir ve bakım yapabilirsiniz.

Eğer siz de klasik arabalardan hoşlanıyorsanız, Classic American Muscle Cars 2 APK indirin ve açık dünya haritasında serbest sürüş keyfi yaşayın!