Manage Supermarket Simulator APK, kendi süpermarketinizi kurup yönetebildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

PC'lerde çokça karşımıza çıkan simülasyon oyunları, artık mobil cihazlarımızda da yer almaya devam ediyor. Simülasyon furyasının bir hayli artış gösterdiği bu zamanda, Manage Supermarket Simulator APK'da bir başka market simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Her işletme simülasyonunda olduğu gibi Manage Supermarket Simulator oyununda da kendi kurduğunuz işi büyütmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki, çeşitli zorlukları ve uzun süre zaman harcamanız gereken bir yapıda olsa da zaten oyunun türü gereği bu tarz özelliklerle karşılaşmanız olasıdır. Marketinizi kuracak, ürünler tedarik edecek ve müşterilerinize istediğiniz fiyattan satacaksınız.

Aldığınız her ürünün üzerine kar koymalı ve her müşteriden para kazanmalısınız. Her ürünü ne kadara aldığınızı kontrol etmenizde fayda vardır, aksi takdirde işin sonunda zarara uğrayabilirsiniz.

Manage Supermarket Simulator APK İndir

Sadece ürün satın alıp müşterilerinize satmakla kalmayacak, aynı zamanda hem kasiyer hem de dekorasyon işlerinden sorumlu olacaksınız. Yani anlayacağınız her iş size bakıyor. Müşterilerden aldığınız paranın üstünü verirken bile doğru karar vermeli, dekorasyonu ve ürün tedariğini iyi yapmalı, hırsızlara dikkat etmeli ve en önemlisi para kazanmaya odaklanmalısınız.

Siz de kendi süpermarketinizi kurabildiğiniz Manage Supermarket Simulator APK'yı indirin ve mobil cihazlarınızda simülasyon deneyimi yaşayın. İçerik açısından oldukça zengin olan yapım, grafik ve oynanış açısından da tatmin edici bir deneyim sunmaktadır.