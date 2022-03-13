Minecraft: Story Mode
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 19,576
- Üretici Telltale Games
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Minecraft: Story Mode, Telltale'in ünlü serilerinde Minecraft'ı konuk ettiği sezonluk bir macera oyunudur.
Episodik macera türünü canlandıran ve kendi tarzlarıyla birçok popüler kültürü de ekrana getiren Telltale Games, rekorlar kıran oyun Minecraft'ın geliştiricileri Mojang ile sizi eşsiz bir dünyaya davet ediyor! Eşsiz hikaye modu ile oyuncularının yüzünü güldüren başarılı oyun, pek çok eşsiz içeriği de oyuncuların karşısına çıktı. Milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen oyun yeni hikaye modu ile birlikte oyuncularının yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Minecraft'ın eşsiz atmosferinde, sizin verdiğiniz kararlara ve o an olacaklara verdiğiniz tepkilerle gelişecek hikaye tamamen sizin eseriniz olacak. Minecraft oyunundan tanıdığımız karakterler, oyunda yer alan bölgelerde epik bir maceraya atılmak üzere bir araya gelecekler. Tabii birçok ölümcül engel de onları bekliyor olacak, bu durumda kendi Minecraft hikayenizi yaratmak tamamen sizin elinizde.
Minecraft: Story Mode, tanıdığınız karakterleri ünlü ses sanatçılarıyla adeta hayata geçirmiş. Karşınıza çıkan neredeyse her karakterin ünlü animasyon filmlerinden hatırlayacağınız seslendirmelerine şahit olacaksınız. Telltale bu konuda hassas davranarak en mükemmel ekibi toplamış diyebiliriz. Seslendirmeler gerçekten kusursuz.
Konu olarak evrende gerçekleşen bir kaosun sonucunda kahramanlarımız toplanarak klasik "kötülüğü yenmek" üzerine yola çıkıyorlar. Ancak bu yolda karşılaşacağınız engeller tüm Minecraft severleri hem şaşırtacak, hem de yüzünü güldürecek.
Not: Minecraft: Story Mode şu anda ön siparişte. 13 Ekim'de oynanabilir olarak tüm dünya ile aynı anda Steam üzerinden açılacak.
Minecraft Story Mode Minimum Sistem Özellikleri:
- Windows XP Service Pack 3 işletim sistemi veya daha üzeri
- Intel Core 2 Duo 2GHz veya daha üzeri
- 3GB RAM
- ATI veya NVIDIA 512MB RAM'li ekran kartı
- 3GB boş depolama alanı
Hikaye anlatımı başarılı
Seslendirmelerle karakterler daha bir canlı
Minecraft tarzında müthiş bir serüven!
Türkçe dil desteği içermediğinden yabancı dil gerektiriyor
Minecraft: Story Mode APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,540
- Üretici Telltale Games
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Minecraft: Story Mode (APK), mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.
Minecraft: Story Mode (APK), oyunculara farklı bir Minecraft tecrübesi yaşatan bir mobil macera oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir oyun olan Minecraft: Story Mode, klasik Minecraft'tan farklı olarak oyunculara uzun ve detaylı bir senaryo sunuyor. Oyuncular Minecraft: Story Mode'da hikayeyi kendi elleriyle şekillendirebilmekteler. Overworld adlı fantastik dünyaya konuk olduğumuz oyunumuzun hikayesi bir grup kahramanın şeytani bir ejderhayı yok etmesiyle başlıyor. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Overworld'ün huzura kavuştuğunu düşünen kahramanlarımız yanıldıklarını ve birşeylerin ters gittiğini anlıyorlar. Overworld'de kendini göstermeye başlayan terör karşısında kahramanlarımızın tekrar güç birliği yapması gerekiyor. Bu noktadan sonra atıldıkları görevde de biz onlara kılavuzluk ediyoruz ve serüvene ortak oluyoruz.
Minecraft: Story Mode, The Walking Dead, Tales From the Borderlands, The Wolf Among Us ve Game of Thrones gibi başarılı ve aralarında ödül almış oyunlar içeren yapımlarıyla tanıdığımız Telltale Games'in imzası bulunmakta. Oyunda aldığımız kararlar oyunun nasıl ilerleyeceğini ve nasıl sonlanacağını belirliyor. Kime ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz, tansiyonun yüksek olduğu anlarda ne yapmayı seçtiğimiz oyunun hikayesini kendi tercihlerimize göre şekillendirmemizi sağlıyor.
Minecraft: Story Mode'un seslendirmelerinde ünlü isimlerin emeği mevcut. Detaylı bir senaryoyu sağlam bir altyapıyla birleştiren Minecraft: Story Mode oynanmaya değer bir yapım.
Minecraft: Story Mode
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,658
- Üretici Telltale Games
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Minecraft: Story Mode mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur
Minecraft: Story Mode milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan Minecraft'a yeni bir tat kazandıran bir mobil macera oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir oyun olan Minecraft: Story Mode, Minecraft'a heyecanlı ve eğlenceli bir senaryo kazandırarak oyunculara uzun süren bir Minecraft keyfi sunuyor. Bu yeniş Minecraft macerasında 4 farklı kahramandan oluşan ekibimizin maceraları konu alınıyor. Hikayemiz 4 kahramanımızın birlikte dev bir ejderhayı yenmesiyle başlıyor. Overworld adlı bu fantastik dünyada kahramanlarımız ejderhayı alt ettiklerini düşünürlerken birşeylerin ters gittiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle kahramanlarımız tekrar bir araya gelerek ortaya çıkan kaosa ve teröre karşı savaşmak için göreve atılıyorlar. Bize de kahramanlarımız yol göstermek ve eğlenceye ortak olmak düşüyor.
Minecraft: Story Mode yaptığınız seçimleri ince eleyip sık dokuyan bir macera oyunu. Telltale Games tarafından geliştirilen oyun önceki The Walking Dead, Game of Thrones, Tales From the Borderlands, The Worlf Among Us benzeri Telltale oyunları gibi yaptığınız seçimler üzerinde kurulu bir oynanışa sahip. Oyun boyunca kuracağımız diyaloglarda karşımızdaki karaktere ne söylediğimiz, bu sözleri nasıl söylediğimiz, kritik anlarda nasıl kararlar alıp uyguladığımız oyunun nasıl gelişeceğini ve sonlanacağını belirliyor. Bu sayede oyuncular kendi Minecraft hikayelerini yaratabiliyorlar.
Minecraft: Story Mode'un seslendirmelerinde profesyonel bir çalışma yürütülmüş ve birçok ünlü ismin sesi oyunda kullanılıyor. Oyunun genel olarak Telltale kalitesini koruduğu söylenebilir.
Minecraft: Story Mode
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,099
- DOSYA BOYUTU 647.00 MB
- Üretici Telltale Games
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Minecraft: Story Mode, popüler strateji oyunu Minecraft'ın hikaye modu.
Minecraft: Story Mode, sadece yurt dışında değil ülkemizde de hatrı sayılır oyuncusu bulunan strateji oyunu Minecraft’ın uzun soluklu hikaye modunu karşımıza çıkarıyor ve Windows Phone platformunda da resmi olarak bulunuyor.
Tüm Windows Phone telefonlarda sorunsuzca çalışan Minecraft’ın senaryo modu diyebileceğimiz Minecraft: Story Mode’da oyunun ana karakterleriyle tehlikeli bir maceranın içerisine sürükleniyoruz. Dört kahramanın dev bir ejderhayı yenmesiyle başlayan hikaye Overworld adında fantastik bir dünyada geçiyor. Oyunda aldığımız kararlar son derece mühim. Kurduğumuz diyaloglar neticesinde verdiğimiz tepkiler, hangi karaktere ne söylediğimiz, hatta nasıl söylediğimiz dahi oyunun gidişatını değiştiriyor.
The Walking Dead, Game of Thrones The Wolf Among Us ve daha pek çok ödüllü oyuna imzasını atan Telltale Games tarafından geliştirilen oyun beş bölümden oluşuyor. Bu bölümleri ayrı ayrı satın alabildiğiniz gibi Season Pass altında tüm bölümleri tek seferde alıp oynayabiliyorsunuz. Mobil oyuna göre bölüm fiyatlarının oldukça pahalı olduğunu gözümüze çarpıyor. Minecraft’un hikaye modunu görmek için sabırsızlanmıyorsanız fiyatının düşmesini beklemenizi tavsiye ederim.