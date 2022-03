Minecraft: Story Mode (APK), mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft: Story Mode (APK), oyunculara farklı bir Minecraft tecrübesi yaşatan bir mobil macera oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir oyun olan Minecraft: Story Mode, klasik Minecraft'tan farklı olarak oyunculara uzun ve detaylı bir senaryo sunuyor. Oyuncular Minecraft: Story Mode'da hikayeyi kendi elleriyle şekillendirebilmekteler. Overworld adlı fantastik dünyaya konuk olduğumuz oyunumuzun hikayesi bir grup kahramanın şeytani bir ejderhayı yok etmesiyle başlıyor. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Overworld'ün huzura kavuştuğunu düşünen kahramanlarımız yanıldıklarını ve birşeylerin ters gittiğini anlıyorlar. Overworld'de kendini göstermeye başlayan terör karşısında kahramanlarımızın tekrar güç birliği yapması gerekiyor. Bu noktadan sonra atıldıkları görevde de biz onlara kılavuzluk ediyoruz ve serüvene ortak oluyoruz.

Minecraft: Story Mode, The Walking Dead, Tales From the Borderlands, The Wolf Among Us ve Game of Thrones gibi başarılı ve aralarında ödül almış oyunlar içeren yapımlarıyla tanıdığımız Telltale Games'in imzası bulunmakta. Oyunda aldığımız kararlar oyunun nasıl ilerleyeceğini ve nasıl sonlanacağını belirliyor. Kime ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz, tansiyonun yüksek olduğu anlarda ne yapmayı seçtiğimiz oyunun hikayesini kendi tercihlerimize göre şekillendirmemizi sağlıyor.

Minecraft: Story Mode'un seslendirmelerinde ünlü isimlerin emeği mevcut. Detaylı bir senaryoyu sağlam bir altyapıyla birleştiren Minecraft: Story Mode oynanmaya değer bir yapım.