Minecraft: Story Mode, Telltale'in ünlü serilerinde Minecraft'ı konuk ettiği sezonluk bir macera oyunudur.

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Episodik macera türünü canlandıran ve kendi tarzlarıyla birçok popüler kültürü de ekrana getiren Telltale Games, rekorlar kıran oyun Minecraft'ın geliştiricileri Mojang ile sizi eşsiz bir dünyaya davet ediyor! Eşsiz hikaye modu ile oyuncularının yüzünü güldüren başarılı oyun, pek çok eşsiz içeriği de oyuncuların karşısına çıktı. Milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen oyun yeni hikaye modu ile birlikte oyuncularının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Minecraft'ın eşsiz atmosferinde, sizin verdiğiniz kararlara ve o an olacaklara verdiğiniz tepkilerle gelişecek hikaye tamamen sizin eseriniz olacak. Minecraft oyunundan tanıdığımız karakterler, oyunda yer alan bölgelerde epik bir maceraya atılmak üzere bir araya gelecekler. Tabii birçok ölümcül engel de onları bekliyor olacak, bu durumda kendi Minecraft hikayenizi yaratmak tamamen sizin elinizde.

Minecraft: Story Mode, tanıdığınız karakterleri ünlü ses sanatçılarıyla adeta hayata geçirmiş. Karşınıza çıkan neredeyse her karakterin ünlü animasyon filmlerinden hatırlayacağınız seslendirmelerine şahit olacaksınız. Telltale bu konuda hassas davranarak en mükemmel ekibi toplamış diyebiliriz. Seslendirmeler gerçekten kusursuz.

Konu olarak evrende gerçekleşen bir kaosun sonucunda kahramanlarımız toplanarak klasik "kötülüğü yenmek" üzerine yola çıkıyorlar. Ancak bu yolda karşılaşacağınız engeller tüm Minecraft severleri hem şaşırtacak, hem de yüzünü güldürecek.

Not: Minecraft: Story Mode şu anda ön siparişte. 13 Ekim'de oynanabilir olarak tüm dünya ile aynı anda Steam üzerinden açılacak.

Minecraft Story Mode Minimum Sistem Özellikleri:

Windows XP Service Pack 3 işletim sistemi veya daha üzeri

Intel Core 2 Duo 2GHz veya daha üzeri

3GB RAM

ATI veya NVIDIA 512MB RAM'li ekran kartı

3GB boş depolama alanı