Supermarket Simulator APK'da, kendi süpermarketinizi oluşturun ve piyasadaki güçlü rakiplerinizi analiz ederek en makul ürünleri satın!

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçekçi 3D grafiklere sahio olan ve mobil oyunculara simülasyon deneyimi yaşatan Supermarket Simulator APK, oyuncuların kendi mağazalarını yönetmesine olanak tanıyor. Herhangi bir süpermarkette bulunması gereken her türlü şeyi kendi işletmenizde satabilir ve kar elde edebilirsiniz. Toptan satın alımlar yapabilir, ürünlerinizin fiyatını belirleyebilir ve dükkanınızın dekorasyonunu düzenleyebilirsiniz.

İnternetten ucuza sipariş verdiyseniz artık raflarınızı yerleştirmeli ve ürünlerinizi dizmelisiniz. Ürünlerinizin hızlı satılabilmesi için işletmenizin dekorasyonundan temizliğine kadar her şeye önem verin. Promosyonlar oluşturarak müşterileri mağazanıza çekebilir ve rakip işletmelerin fiyatlarını kontrol edebilirsiniz.

İşletmenizdeki her işten siz sorumlusunuz. Rafları dizmek, ürünleri satıl almak, fiyat etiketi eklemek ve kasiyer olmak tamamen sizin işinizdir. Kasiyerlik yaparken kart ve nakit ödemeleri için gerekli kasa veya pos cihazlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu aletleri edindikten sonra müşterilerinize ürün satabilir ve paranızı biriktirerek kar elde edebilirsiniz.

Supermarket Manager Simulator APK İndir

Supermarket Simulator, sadece monoton olarak al-sat işlemlerini oyunculara sunmuyor. Aynı zamanda aksiyon katarak hırsızları veya kötü müşterileri karşınıza çıkarıyor. Bu tür olaylara karşı dikkatli olun ve hırsız müşterilerin ürünlerinizi satın almadan kaçmasına izin vermeyin.

Bağımlılık yapıcı bu simülasyon oyununda stratejinizi belirleyin ve işletmenizi büyütün. Geliştikten sonra işletmenize yeni personeller alarak iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Siz de Supermarket Simulator APK indirin ve gerçek bir süpermarketin nasıl yönetildiğini herkese gösterin.

Supermarket Simulator Oyunu Özellikleri