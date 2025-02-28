Ebeveynlerinizin baskıcı tavrına karşı mücadele verebileceğiniz Runaway Boy: House Escape APK, aksiyon dolu bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Runaway Boy: House Escape APK, katı ebeveynlere karşı mücadele ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Gergin bir oyun deneyimi sunan Runaway Boy: House Escape oyununda, evde mahsur kalan çocuğun engelleri aşmasına yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ebeveynleriniz size baskıcı davranmaktadır. Onlardan saklanın, kaçın ve tuzaklar kurun.

Aileniz, onların istediği şeyi yapmanı için sizi zorlamaktadır. Lakin onların istediğini yapmayarak sinirlendiriyor ve onları peşinize takıyorsunu. Ev içerisinde onlardan kaçın, yatakların altına saklanın, kapıların kilini açın ve dikkat dağıtıcı eşyalar kullanın.

Runaway Boy: House Escape APK İndir

Oynanışının altında güzel bir mesaj vermeyi hedefleyen Runaway Boy: House Escape APK, ebeveynlerin neden bu kadar katı olduğunu oyunculara düşündürtmektedir. Evin içerisindeki sırları ortaya çıkarın, odaları keşfedin ve sorunlu ailenin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarın.

Basit oynanış, gerçekçi grafikler, loş koridorlar ve ayrıntılı ses tasarımıyla ön plana çıkan Runaway Boy: House Escape APK'yı indirerek, siz de ebeveynlerinize karşı mücadele verin!