A Soft Murmur uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızda rahatlatıcı sesleri oynatarak dinlenebilirsiniz.

Çalışırken, dinlenirken ve uyumaya çalışırken kullanabileceğiniz A Soft Murmur uygulaması, çeşitli ortamlardan alınmış rahatlatıcı sesleri dinlemenize olanak sağlıyor. Yağmur, gök gürültüsü, dalga, rüzgar, şömine sesi, kuşlar, cırcır böcekleri, kahve dükkanı, metal kase ve beyaz gürültü gibi sesleri sizlere sunan uygulamada, seslerin seviyelerini kendinize göre ayarlayarak karışık bir ses ortamı oluşturabiliyorsunuz.

Birçok sesi bir araya getirerek huzur dolu bir ortam yaratabileceğiniz A Soft Murmur uygulaması, kesintisiz bir şekilde sesleri oynatıyor ve odak noktanızı kaybetmemenizi sağlıyor. Zamanlayıcı özelliğini de sizlere sunan A Soft Murmur uygulamasında, belirlediğiniz sürenin sonunda seslerin otomatik olarak durdurulmasını sağlayabilirsiniz. Seslerden oluşturduğunuz karışımları da kaydedebileceğiniz ve isimlendirebileceğiniz A Soft Murmur uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.