AnimeciX APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ücretsiz anime izleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Anime severler için mükemmel bir uygulama olan AnimeciX APK, yüzlerce animeyi kullanıcılara sunmaktadır. Sadece anime izlemenin yanı sıra manga çizerlerini, ses sanatçılarını ve animelerle ilgili diğer bilgileri AnimeciX içerisinden öğrenebilirsiniz.

Birçok anime içerisinden istediğinizi seçerek izlemeye başlayın. Halihazırda izlediğiniz veya izlemek istediğiniz içerikler için listeler oluşturabilir veya kendi listelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Eğer izleyecek bir şey bulamadıysanız, kullanıcıların paylaştığı listelere göz atabilirsiniz.

AnimeciX PLayer, tüm kullanıcıların kolayca kullanabileceğiniz basit bir arayüze sahiptir. Gelişmiş keşfet sistemi ile birlikte size uygun olan animeleri ve benzerlerini bulabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra sevdiğiniz sanatçıların animelerine de gelişmiş arama sayesinde ulaşabilirsiniz.

AnimeciX APK İndir

AnimeciX APK'nın en büyük özelliklerinden birisi, indirme ve çevrimdışı izleme özelliğidir. Animelerinizi her yerde ve internet olmadan izlemek istiyorsanız, bölümleri indirebilir ve videolarınızı oynatabilirsiniz.

Uygulamaya eklenen her animeden haberdar olun ve yeni bölümleri anında izleyin. Siz de AnimeciX APK indirerek, hem sevdiğiniz animeleri izleyebilir hem de anime dünyasının önemli gelişmelerini takip edebilirsiniz.

AnimeciX - Türkçe Anime Uygulaması Özellikleri