WePlay APK, keyifle oyun oynayabileceğiniz ses tabanlı bir sosyalleşme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WePlay APK, arkadaşlarınızla ve rastgele insanlarla sosyalleşebildiğiniz, sesli oyun uygulamasıdır. İçerisinde birçok oyun bulunduran bu uygulamada, sesli sohbet ile birlikte vampir köylü, köstebek kim?, çizim oyunu ve daha çokça oyun bulunduruyor.

WePlay ile beraber yeni insanlarla tanışın ve kendi profilinizi oluşturun. Avatarınızı özelleştirerek, 3D yüz şekillendirme yapın ve karakterinize kıyafetler giydirin. Oyunların yanı sıra; düğünler ve partiler verin. Yüzlerce kullanıcının katıldığı bu organizasyonlarda sosyalleşin ve heyecan verici anlar yaşayın.

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WePlay APK içerisinde yeni arkadaşlarınızla oyun oynayabilir ve şarkı söyleyebilirsiniz. Eğlencenizin tavan yapacağı bu uygulamada, keyifli sohbetler de edebiliyorsunuz. Oyunlarda tanıştığınız kullanıcılarla ses kanalları oluşturarak, birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz.

Evet, WePlay'in içerisinde birçok oyun bulunuyor. Ancak bunların bazılarına değinecek olursak; Vampir Köylü oyununda, seçilen vampiri bulmaya ve köylüleri vampire karşı korumaya çalışıyoruz. Ayrıca benzer oyunlardan olan Köstebek Kim oyunu da, bir önceki oyunla benzer bir yapıya sahip.

Sesli konuşma tabanlı oyunları sevmiyorsanız, sizin için iyi seçimlerden biri de "Çizim Senden" olacaktır. Bu oyunda, size verilen kelimelere göre çizimler yapacaksınız ve diğer kullanıcıların yaptığınız çizimi tahmin etmesini sağlayacaksınız. Siz de WePlay APK indirerek, insanlarla sosyalleşip oyunlarda mücadele verebilirsiniz.