Discord APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20.2 MB
- Üretici Discord Inc.
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Discord APK, topluluk oluşturma ve oyun içi sohbet için kullanabileceğiniz popüler mobil uygulama.
Discord APK, oyunculara arkadaşlarıyla oyun içerisinde kolay bir şekilde sesli sohbet ve yazışma yapma imkanı tanıyan bir mobil uygulamadır.
Android akıllı telefonlarınızda tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğeiniz bir uygulama olan Discord, sahip olduğu grup sohbet imkanı, farklı sohbet kanalları oluşturma, yönetme ve fakrlı kanallara katılma imkanı sayesinde Teamspeak gibi benzerlerine kuvvetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Üstelik Discord kullanıcıları bir sohbet kanalı açmak ve kullanmak için herhangi bir sunucu kirası ödemek zorunda da değil. Discord sahip olduğu bütün özellikleri ücretsiz olarak sunmasıyla çok daha geçerli bir çözüm olarak öne çıkmakta.
Discord APK İndir
Discord kullanıcıları hangi arkadaşlarının online olduklarını, hangi oyunları oynadıklarını takip edebiliyorlar. Dilerseniz arkadaşlarınızla grup sohbeti yapabilir, dilerseniz yazışabilirsiniz. Uygulamanın yazışma bölümünde resimler, videolar, internet bağlantıları paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca dilediğiniz kullanıcıya özel mesaj da gönderebilirsiniz.
Discord'un sahip olduğu bildirim desteği uygulamayı raid gibi etkinlikleri organize etmek için ideal bir araç yapmakta. Bu özellik sayesinde Discord kullanıcılarına mention gönderebiliyor ve bildirimler almalarını sağlayabiliyorsunuz. Discord ile sesli sohbet ederken dilerseniz bir tuşa basarak, dilerseniz sesle aktifleştirme yöntemini kullanarak sohbet edebilirsiniz.
Siz de Discord indirin ve akıllı telefonlarınızda mükemmel bir sesli sohbet uygulamasını deneyimleyin!
En İyi Discord Benzeri Uygulamalar
Discord benzeri uygulamalar kullanmak isteyen internet kullanıcıları için başarılı hizmetlerin yer aldığı liste hazırladık. İşte Discord tarzı uygulamalar!
Discord - Sesli Sohbet Uygulaması Özellikleri
- Sesli, yazılı ve görüntülü sohbet
- Grup ve topluluk sunucuları
- Yayın yapma ve izleme
- Kullanıcı dostu arayüz ve özellikler
- Discord Nitro seçenekleri
- Kendi topluluğunuzu oluşturun ve yönetin
- Profilinizi özelleştirin ve çevrimiçi durumunuzu ayarlayın