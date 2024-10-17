Discord APK, topluluk oluşturma ve oyun içi sohbet için kullanabileceğiniz popüler mobil uygulama.

Erkan Calp - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Discord APK, oyunculara arkadaşlarıyla oyun içerisinde kolay bir şekilde sesli sohbet ve yazışma yapma imkanı tanıyan bir mobil uygulamadır.

Android akıllı telefonlarınızda tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğeiniz bir uygulama olan Discord, sahip olduğu grup sohbet imkanı, farklı sohbet kanalları oluşturma, yönetme ve fakrlı kanallara katılma imkanı sayesinde Teamspeak gibi benzerlerine kuvvetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Üstelik Discord kullanıcıları bir sohbet kanalı açmak ve kullanmak için herhangi bir sunucu kirası ödemek zorunda da değil. Discord sahip olduğu bütün özellikleri ücretsiz olarak sunmasıyla çok daha geçerli bir çözüm olarak öne çıkmakta.

Discord APK İndir

Discord kullanıcıları hangi arkadaşlarının online olduklarını, hangi oyunları oynadıklarını takip edebiliyorlar. Dilerseniz arkadaşlarınızla grup sohbeti yapabilir, dilerseniz yazışabilirsiniz. Uygulamanın yazışma bölümünde resimler, videolar, internet bağlantıları paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca dilediğiniz kullanıcıya özel mesaj da gönderebilirsiniz.

Discord'un sahip olduğu bildirim desteği uygulamayı raid gibi etkinlikleri organize etmek için ideal bir araç yapmakta. Bu özellik sayesinde Discord kullanıcılarına mention gönderebiliyor ve bildirimler almalarını sağlayabiliyorsunuz. Discord ile sesli sohbet ederken dilerseniz bir tuşa basarak, dilerseniz sesle aktifleştirme yöntemini kullanarak sohbet edebilirsiniz.

Siz de Discord indirin ve akıllı telefonlarınızda mükemmel bir sesli sohbet uygulamasını deneyimleyin!

Discord - Sesli Sohbet Uygulaması Özellikleri