Radyo dinlemekten keyif alıyorsanız, Alem FM uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek dilediğiniz her yerde canlı radyo yayınlarını takip edebilirsiniz.

1994 yılından bu yana yayınlarını sürdüren Alem FM, her kesime hitap eden çeşitli programlarıyla beğeni topluyor. Eğer sizin de severek takip ettiğiniz programlar varsa ve evde, ofiste veya yoldayken programları kaçırmak istemiyorsanız, Alem FM uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Canlı yayınların yanında programların geçmiş kayıtları nı da dinleyebilmenize olanak tanıyan Alem FM uygulamasında, haftalık yayın akışını da takip edebiliyorsunuz. Sizinle birlikte yayınları dinleyen kullanıcılarla sohbet edebileceğiniz, müzik dünyasındaki son gelişmeleri takip edebileceğiniz Alem FM uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri