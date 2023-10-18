Çoğunlukla Hint içerikleri bulunan Rabbit Web APK'da, film, dizi ve eğlence programlarını ücretsiz bir şekilde izleyin.

Berkcan Aktürk - 9 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Genellikle Hint içeriklerini içerisinde bulunduran Rabbit Web APK, izleyicilerin birçok film ve diziye erişmesine olanak tanıyor. Özel web dizileri, mini filmleri ve hit olan Hintçe içerikleri kullanıcılara sunuyor. Ücretsiz indirip kullanabileceğiniz bu uygulamada, isteğinize bağlı her kategoriden içerikleri seçin ve izlemeye hemen başlayın.

Uygulama içerisinde daha sonra izlemek istediğiniz içerikleri indirerek, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Komedi, aksiyon, korku, gerilim ve birçok kategoriden film-dizi seçerek, Rabbit Movies Web APK'da izleme şansı yakalayın. Bölgesel dillerdeki özel içeriklere de ulaşabilirsiniz. Özel eğlence içerikleri, şov programları ve yarışma programlarını izleyebilirsiniz. 150'den fazla Hintçe ve Orijinal İngilizce içeriklere erişim sağlayın.

Rabbit Web APK İndir

Hint içeriklerinin neredeyse tamamını kapladığı Rabbit Web APK'da, çoğunlukla cinsel içerikli dizi veya filmlerle karşılaşabilirsiniz. Eğer Hintçe film ve dizileri seviyorsanız, ücretsiz bir şekilde Rabbit Web APK indirerek popüler olan içerikleri izleme şansı yakalayabilirsiniz. Lakin diğer içeriklerin azınlıkta olduğunu belirtmekte fayda var.

Eğer bu uygulamada popüler farklı dillerdeki içerikleri bulacağınızı sanıyorsanız, yanlış düşünüyor olabilirsiniz. Birçok özel denebilecek farklı dillerde içerikleri bulamasanız da, Rabbit Web'de birazına ulaşabilirsiniz.

Rabbit Movies: Web Series Özellikleri