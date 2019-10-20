Zombi ve canavarlarla savaşarak aksiyon dolu anlar geçireceğiniz ve zorlu parkurlarda ilerleyerek çeşitli ödüller kazanacağınız Bacon May Die, milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, ormanda karşınıza çıkan yaratıklarla birebir savaşarak onları etkisiz hale getirmek ve türlü engelleri aşarak parkuru tamamlamaktır. Yüzlerce farklı kıyafet ve aksesuardan faydalanarak kahramanınızı özelleştirebilir ve komik bir tip oluşturabilirsiniz. Ayrıca çeşitli savaş aletinden dilediğinizi kullanabilir ve farklı dövüş teknikleri uygulayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda avcı tüfeği, sopa, tabanca, dürbünlü tüfek ve daha onlarca etkili silah yer almaktadır. Ayrıca karakterinize giydirebileceğiniz birbirinden komik 100’den fazla kıyafet bulunmaktadır. Karakterinizi istediğiniz kişiliğe büründürebilir ve canavarları yok ederek yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Bacon May Die, aksiyon oyunları arasında bulunan popüler bir oyundur.