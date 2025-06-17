Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz GTA 4 Mobile APK, özgün hikayesi ve kapsamlı açık dünyasıyla birlikte oyunculara sunuluyor.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GTA 4 Mobile APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz GTA 4'ün mobil versiyonudur. Detaylı hikayesi ve aksiyon dolu oynanışıyla ön plana çıkan GTA 4 APK, oyunculara kapsamlı bir açık dünya deneyimi sunmaktadır. Ana görevleriniz dışında haritayı istediğiniz gibi dolaşabilir ve bir serseri gibi yaşayabilirsiniz.

Grafik ve oynanış açısından iyi bir şekilde tekrardan tasarlanan GTA 4 Mobil APK, oyunculara joystick ve dokunmatik kontrol desteği de sunuyor. Telefonunuzu bir oyun konsoluna çevirmek istiyorsanız, GTA 4 Mobile'in heyecanlı hikayesine adım atabilirsiniz.

Diğer GTA oyunlarına göre daha özgün bir hikayeye sahip olan GTA 4, orijinal ses tasarımı ve diyaloglarıyla gerçekçi hikayeyi daha da yukarıya taşımaktadır. Tüm hikaye boyunca hem ana görevleri yapacak hem de diyaloglarla birlikte film tadında bir deneyim yaşayacaksınız.

GTA 4 Mobile APK İndir

İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen bu oyun, diğer GTA oyunları gibi Rockstar tarafından mobil piyasaya sürülmedi. Üçüncü taraf geliştiriciler tarafından oyunculara sunulan GTA 4 Mobile APK, Liberty City'yi keşfetmenize olanak tanıyor.

Eğer siz de GTA oyunlarından hoşlanıyorsanız, GTA 4 Mobile APK İndirin ve şehrin patronu olmaya çalışın!

GTA 4 Mobile Oyunu Özellikleri