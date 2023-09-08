Akıllı cihazlar için geliştirilen Assetto Corsa Mobile APK, yarış sever oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yarış ve araba simülasyon oyunlarına aşina olanların yakından tanıdığı Assetto Corsa, mobil cihazlar için de oyuncularla buluşuyor. Ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceğiniz Assetto Corsa Mobile APK, içerisinde birçok oyun modu ve yüzlerce marka araç bulunduruyor.

İçerisinde Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Pagani, Lamborghini ve aklınıza gelebilecek çokça ünlü araba üreticisi bulunduran Assetto Corsa Mobile, ayrıca içerisinde spor arabalar ve motosikletler gibi diğer seçenekleri de barındırıyor.

Assetto Corsa Mobile APK İndir

Gerçekçi arabalar ve heyecan veren atmosferi ile birlikte, tek başınıza oynamakla kalmayıp tüm dünyadaki oyuncularla bu deneyimi paylaşabilirsiniz. Açık dünyada gezmek, yarışlara katılmak ve akrobatik driftler atmak gibi birçok oyun modunda vakit geçirebilirsiniz.

Android cihazlarda bulunan Assetto Corsa, ayrıca iOS, MacOS, Windows, Nintendo Switch ve PlayStation gibi aklınıza gelebilecek türlü platformlarda yerini almış durumda.

Evet, çeşitli oyun modları bulunduran Assetto Corsa Mobile APK'yı indirerek, akıllı telefonunuzda simülasyon keyfi yaşayabilirsiniz. Gerçekçi araç sesleri, görünümleri ve mekanikleri ile beraber, aynı PC'deki gibi bir haz alabilirsiniz.

Assetto Corsa Mobile APK Özellikleri