Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile eğlenceli anlar geçirebileceğiniz Block Battles: Star Guardians, farklı şekillere sahip bloklardan tasarlanmış onlarca kahraman ile rakiplerinize karşı savaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Oyunda birbirinden farklı renge ve şekle sahip yüzlerce karakter ve her karakterin kendisine has özellikleri yer almaktadır. Ayrıca dürbünlü tüfek, makineli tüfek, tabanca ve pompalı tüfek gibi rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz onlarca ölümcül savaş aleti bulunmaktadır.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, labirent tarzındaki savaş alanlarında ilerleyerek karşınıza çıkan tüm düşmanları etkisiz hale getirmek ve ganimet toplamaktır. Topladığınız ganimet sayesinde karakterlerinizi özelleştirebilir ve yeni silahlar satın alabilirsiniz. Oyunu online olarak oynayabilir ve farklı bölgelerdeki güçlü rakiplerle karşılaşarak zorlu savaşlara katılabilirsiniz.

Aksiyon oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Block Battles: Star Guardians, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.