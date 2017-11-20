Caillou Kids TV, Kayu çizgi filmi yeni bölümleri ile Full HD kalitesinde yayınlayan ücretsiz çizgi film izleme ve indirme uygulaması. iPhone ve iPad cihazınızda çizgi film izlemeyi seven çocuğunuz veya küçük kardeşiniz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Çizgi film uygulamasında ebeveyn deneyim ayarları da mevcut.

Çocuklar için yayınlanan eğitici çizgi filmlerden Kayu’nun en yeni maceralarını Kayu Çocuk TV uygulamasında bulabilirsiniz. Okul öncesi eğitim için önerilen ücretsiz çizgi film uygulamasının arayüzü çocukların kullanabileceği basitlikte hazırlanmış. Kayu çizgi filmi yeni bölümleri, beğenilen bölümleri ve izlenen bölümler ayrı sayfalarda görüntülenebiliyor. Ebeveyn kontrolleri menüsünden de çocuğunuzun ne kadar süre izleyeceğini ayarlayabiliyorsunuz.