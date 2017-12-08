CodyCross, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir kelime oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Binden fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan CodyCross, gizli kelimeleri açığa çıkarmanız gereken bir oyundur. Oyunda farklı kategorilerden sorulara doğru cevap vererek kelimeleri açığa çıkarmanız ve yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Facebook ile bağlantı kurup tüm arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda tüm sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Ayrıca Yepyeni bir bulmaca deneyimi olarak karşımıza çıkan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Hem oynayıp hemde öğrenebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı konularda kelimelere sahip olan oyunda uzaydan oyunlara, seyahetten giyime kadar pek çok farklı konuda binlerce kelime yer alıyor. CodyCross sizleri bekliyor.

CodyCross oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.