Kelime Gezmece
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 38,674
- DOSYA BOYUTU 63.00 MB
- Üretici Funlab Software Ltd.
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Kelime Gezmece (Android): İnternetsiz oynanabilen Türkçe kelime bulmaca oyununda dünyayı geziyoruz.
Kelime Gezmece, internetsiz oynama seçeneği sunan Türkçe kelime bulmaca oyunu. Android platformunda ücretsiz oynanabilir kelime bulmaca oyunlarından oldukça farklı. Şimdiye kadar oynadığım kelime avı, sözcük bulmaca oyunları arasında en zevkli oynanışı sunanı oldu. Kelime bilginizi geliştirerek beyin jimnastiği yapacağınız, günün tüm yorgunluğunu, stresini atmanıza yardımcı olan, harika müziklerin eşlik ettiği eğlence dolu bir kelime oyunu. Kelimeleri bulmaya çalışırken Türkiye'nin en güzel yerlerini gezeceğiniz Türkçe kelime ve akıl oyunu ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Kelime Gezmece APK, bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Zengin içeriği ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan oyun aldığı güncellemeler ile de oyunculara yepyeni içerikler sunuyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan mobil oyun da benzersiz kelimeleri bulmaya çalışacak olan oyuncular, yapım içerisinde kelime dağarcıklarını da geliştirebilecekler.
Kelime Gezmece İndir Android
Kelime ve sözcük bulmaca, kelime avı, kelime bulma oyunları arasından görselleri, müzikleri ve oynanışıyla sıyrılan Kelime Gezmece’de kelimeleri bulurken dünyanın dört bir yanını geziyorsunuz.
Oyun bölümlerden oluşuyor ve kimseyle yarışmıyorsunuz. Süre, hamle, can gibi oyun zevkini alt üst eden sınırlamaların hiçbiri yok! Tek başınıza keyifle oynayacağınız bu kelime oyununda 100’lerce bölümde tek yapmanız gereken; elinizdeki harflerle bulmacayı doldurmak. Bulduğunuz kelimeler çapraz ve yatay olarak tabloya otomatik olarak yerleştiriliyor. Başlarda elbette kolay kelimeler ve kısa tablolar sunuluyor. Isındırma bölümlerinin ardından asıl bulmacalarla karşılaşıyorsunuz. Bu noktada oyunun zorluk düzeyinin mükemmel ayarlandığını söylemem gerek. Yine de zorlanacağınız bölümler olacağı düşünülerek ipuçları koyulmuş.
Google Play'de en çok indirilen kelime ve sözcü bulmaca oyunlarından Kelime Gezmece, çok kolay oynanışa sahip. Çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak için harfleri sırayla kaydırarak yan yana diziyorsunuz. Takıldığınızda İpucu butonuna dokunarak yardım alabilirsiniz. Kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız tabaktaki harflerin sırasını değiştirerek yeniden bulmayı deneyebilirsiniz. Video izleyerek veya satın alımla daha fazla ipucu elde edebilirsiniz.
Kelime Gezmece APK Özellikleri
- Yüzlercee eşsiz zorluk seviyesi ve bölüm
- Ücretsiz günlük bonus ödülleri
- Daha fazla ödül kazandıran bonus kelimeler
- Basit ve oynaması kolay arayüz
- Hem çocuklar hem de yetişkinler için kelime dağarcığını geliştirme
- Beyin için günlük harika egzersizler
- İstediğiniz zaman istediğiniz yerde internetsiz oynama
- Dünyanın her yerinden benzersiz şehirlerlee eşsiz seyahat teması
- En güzel oyunlar ve bilmece oyunları sevenler için tasarlanmıştır.
- İnternetsiz oyunlar içinde zeka oyunu ve kelime avı
- Seviyeli oyunlar ve her seviyed artan kelime sayısı
- 2 - 18 arası kelimelik seviyeler
- Zor oyunları sevenler için günlük bulmaca
Kelime Gezmece
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,313
- DOSYA BOYUTU 142.10 MB
- Üretici Funlab Software Ltd.
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İnternetsiz oynanış sunan Türkçe kelime bulmaca oyunları arasında en iyisi
Kelime Gezmece, internetsiz oynama seçeneği sunan Türkçe kelime bulmaca oyunları arasında en zevkli oynanışı vereni diyebilirim. Boş zamanlarınızda kelime bilginizi geliştirerek beyin jimnastiği yapacağınız oyunda dünya turuna çıkıyorsunuz. Harika müzikler eşliğinde birbirinden güzel şehir manzaralarının keyfini çıkarak kelime avına giriyorsunuz.
iOS tarafından da ücretsiz indirilmeye açılan, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan kelime ve sözcük bulmaca, kelime avı oyunu Kelime Gezmece’de dünyanın dört bir yanını geziyorsunuz. Zorluk seviyesi harika ayarlanmış yüzlerce bölümden oluşan kelime oyununda tek başınıza hiçbir kısıtlama olmaksızın bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Bölümü geçmek için yapmanız gereken; elinizdeki harfleri kullanarak bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak. Harflerden anlamlı kelimeler türetmeli ve bulduğunuz kelime bulmacada olmak zorunda. Anlamlı lakin bulmacada yer almayan kelimeler için de bonus alıyorsunuz. Unutmadan, kelimeyi bulmanızda büyük oranda yardımcı olan ipucunuz var.
Kelime Gezmece Özellikleri:
- Farklı zorluk seviyelerinde yüzlerce bölüm
- Ücretsiz günlük bonus ödülleri
- Beyin için günlük harika egzersizler
- Her yaşa uygun bulmacalar
- İnternetsiz oynama
- Eşsiz şehir manzaraları
- Basit oynanış