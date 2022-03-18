Kelime Gezmece (Android): İnternetsiz oynanabilen Türkçe kelime bulmaca oyununda dünyayı geziyoruz.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kelime Gezmece, internetsiz oynama seçeneği sunan Türkçe kelime bulmaca oyunu. Android platformunda ücretsiz oynanabilir kelime bulmaca oyunlarından oldukça farklı. Şimdiye kadar oynadığım kelime avı, sözcük bulmaca oyunları arasında en zevkli oynanışı sunanı oldu. Kelime bilginizi geliştirerek beyin jimnastiği yapacağınız, günün tüm yorgunluğunu, stresini atmanıza yardımcı olan, harika müziklerin eşlik ettiği eğlence dolu bir kelime oyunu. Kelimeleri bulmaya çalışırken Türkiye'nin en güzel yerlerini gezeceğiniz Türkçe kelime ve akıl oyunu ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Kelime Gezmece APK, bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Zengin içeriği ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan oyun aldığı güncellemeler ile de oyunculara yepyeni içerikler sunuyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan mobil oyun da benzersiz kelimeleri bulmaya çalışacak olan oyuncular, yapım içerisinde kelime dağarcıklarını da geliştirebilecekler.

Kelime Gezmece İndir Android

Kelime ve sözcük bulmaca, kelime avı, kelime bulma oyunları arasından görselleri, müzikleri ve oynanışıyla sıyrılan Kelime Gezmece’de kelimeleri bulurken dünyanın dört bir yanını geziyorsunuz.

Oyun bölümlerden oluşuyor ve kimseyle yarışmıyorsunuz. Süre, hamle, can gibi oyun zevkini alt üst eden sınırlamaların hiçbiri yok! Tek başınıza keyifle oynayacağınız bu kelime oyununda 100’lerce bölümde tek yapmanız gereken; elinizdeki harflerle bulmacayı doldurmak. Bulduğunuz kelimeler çapraz ve yatay olarak tabloya otomatik olarak yerleştiriliyor. Başlarda elbette kolay kelimeler ve kısa tablolar sunuluyor. Isındırma bölümlerinin ardından asıl bulmacalarla karşılaşıyorsunuz. Bu noktada oyunun zorluk düzeyinin mükemmel ayarlandığını söylemem gerek. Yine de zorlanacağınız bölümler olacağı düşünülerek ipuçları koyulmuş.

Google Play'de en çok indirilen kelime ve sözcü bulmaca oyunlarından Kelime Gezmece, çok kolay oynanışa sahip. Çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak için harfleri sırayla kaydırarak yan yana diziyorsunuz. Takıldığınızda İpucu butonuna dokunarak yardım alabilirsiniz. Kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız tabaktaki harflerin sırasını değiştirerek yeniden bulmayı deneyebilirsiniz. Video izleyerek veya satın alımla daha fazla ipucu elde edebilirsiniz.

Kelime Gezmece APK Özellikleri