Diyanet Radyo TV’de sevdiğiniz programlar varsa ve bunları kaçırmak istemiyorsanız, Diyanet Radyo TV uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan ve çeşitli radyo ve TV programlarını sizlere sunan Diyanet Radyo TV uygulaması artık iPhone ve iPad cihazlarınızda da kullanılabiliyor. Yolda, ofiste, okulda veya herhangi bir yerdeyken canlı yayınları takip edebileceğiniz Diyanet Radyo TV uygulamasında, kaçırdığınız programları da arşiv bölümünden seyredebiliyorsunuz.

Tüm programları görüntüleyebileceğiniz ve program hakkındaki detaylara ulaşabileceğiniz Diyanet Radyo TV uygulamasında, haftalık yayın akışını inceleyebiliyorsunuz. Sevdiğiniz programları favorilerinize ekleyebileceğiniz ve çeşitli programlar için hatırlatma ayarlayabileceğiniz Diyanet Radyo TV uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri