GAİN, kullanıcıya özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici videoların (kısa süreli) yer aldığı yeni nesil bir içerik platformu olarak Android ve iOS platformunda yerini alıyor. Ücretsiz hesap oluşturup dahil olabildiğiniz platformda tüm içeriklerden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan geniş bir yayın akışı ile karşılaşıyorsunuz.

GAİN İndir iOS

Dijital yayın platformları arasına yeni giren GAİN, yayın akışını kişiye özel sunuyor. Yeni nesil içerik platformu GAİN’de neler mi var? Diziden kısa filme, spordan belgesele farklı kategorilerden kısa içeriği akıllı akıştan izliyorsunuz. Netflix, BluTV, Amazon Prime Video ve diğer platformlardaki gibi Gain’de de platforma özel yapımlar bulunuyor. 10 Bin Adım, Open Mic Rap Yarışması, Elektromonolog, Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı, İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi, Teker Teker Sor Vedat Milor, Türkiye’de Kadın Olmak, İstanbul Apartmanları Gain’e özel orijinal yapımlar arasında.

GAIN yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz, ilginizi çeken içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işe gidip gelme, yemek arası, mola gibi günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylece günün her farklı anında zamanınıza ve içerik tercihlerine uygun bir yayın akışı ile karşılaşıyorsunuz. Kendi içerik listenizi de hazırlayabilirsiniz.