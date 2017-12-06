Lose Weight in 30 Days, 30 günde sağlıklı şekilde kilo vermenize yardımcı olan ücretsiz bir uygulama. 1 ay gibi oldukça kısa bir sürede hem de evde ekipmana ihtiyaç duymadan uygulayabileceğiniz egzersizlerle hedef kilonuza ulaşabilirsiniz. Uygulama, uyguladığınız egzersizlere destek olması açısından düşük kalorili beslenme planları da sunuyor.

Kilo vermeyi kafanıza koydunuz ancak spor salonlarına gidecek ne vaktiniz ne de ayıracak bütçeniz varsa, Lose Weight in 30 Days (30 Günde Kilo Ver) uygulamasını tavsiye ederim. Uygulama, evde hiçbir ekipman gerektirmeyen rahatlıkla uygulanabilecek hareketleri animasyonlu ve görüntülü olarak sunmakla kalmıyor, beslenme planı çıkarıyor. Diyet uygulamalarında genellikle ücretli olan beslenme planlarını ücretsiz alıyorsunuz ve önerilen listeler yabancılara değil, Türk damak tadına uygun listelerden oluşuyor.

Sağlıklı ve hızlı şekilde kilo vermenize yardımcı olan diyet uygulamasıyla günbegün kilo kaybı ilerlemenizi takip edebiliyor, yaktığınız kaloriyi görebiliyorsunuz. Sağlık verileriniz Apple Health ile eşitleniyor.