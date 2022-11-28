Huawei Health APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan günlük spor aktivitelerinizi takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Huawei Health APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan günlük spor aktivitelerinizi takip edebilirsiniz. Huawei’in akıllı telefonları için geliştirdiği sağlık uygulaması Huawei Health, günlük olarak yaptığınız yürüme, koşma, bisiklet vb. aktivitelerinizi kaydederek kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Spora başladığınızda kaç adım attığınızı, ne kadar kalori yaktığınızı, toplam mesafenizi detaylı bir şekilde sizlere sunan uygulamada günlük, haftalık ve aylık istatistiklerinizi de inceleyebilirsiniz.

Huawei Health APK İndir

Yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi aktivitelerinizi gerçekleştirdiğiniz yolları harita üzerinde çizerek toplam mesafe, süre ve kalori gibi değerleri de sizlere sunan uygulamada, uyku takibinizi de yapabilmeniz mümkün. Uyuduğunuz saatten itibaren aktivitelerinizi gözlemleyen ve bunlara göre uyku kalitenizi belirleyen Huawei Health ile sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Huawei Health APK Özellikleri