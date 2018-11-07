No.Draw - Colors by Number, mobilde en çok indirilip oynanan boyama uygulaması. Çocuklar ve yetişkinler için en iyi çizim ve boyama uygulaması olan No.Draw, iPhone/iPad cihazlarda kullanılabiliyor, ücretsiz ve sadece 58MB boyutunda.

Yetişkinlerin stres atıp rahatlayabileceği, çocukların da el-göz koordinasyonunu, odaklanma yeteneğini geliştirmesine, renk ve sayıları tanımasına yardımcı olan ücretsiz boyama uygulamalarından No.Draw - Colors by Number, süper kolay oynanış sunuyor. Aynı sayıları içeren kutucukları boyayarak piksel piksel renklendiriyor, sonunda da etkileyici bir resim ortaya çıkarıyorsunuz. İçerisinde her yaştan kişi için sürekli yenileri eklenen piksel resimler mevcut.