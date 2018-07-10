Powerpuff Yourself, popüler çizgi film kanalı Cartoon Network’ün en çok izlenen çizgi filmlerinden Powerpuff Girls’ün hayranları için hazırlanmış avatar uygulaması. Cartoon Network tarafından yayınlanan uygulamayla kendi Powerpuff kızınızı yaratabiliyorsunuz.

Cartoon Network’ün iOS işletim sistemli iPhone/iPad’e ücretsiz indirilebilen Powerpuff Yourself uygulaması, kendi Powerpuff Girls karakterlerinizi yaratmanıza izin veriyor. Süper güçleriyle dünyayı kurtaran kızları farklı saç stilleri, aksesuarlar, giysilerle dilediğiniz görünüme sokabiliyorsunuz. Powerpuff kızınızı yarattıktan sonra süper gücünü belirliyorsunuz. Sonrasında ister resim, ister gif olarak isterseniz de yazı ekleyerek arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz.