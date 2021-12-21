Google Earth Android uygulaması, Dünyanın en detaylı yerküre haritasını sunar. Google Earth Türkiye'de APK olarak indirilebilir.

Onur Şendere - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Earth Türkiye’de APK olarak indirilebilen, uydu görüntülerine dayalı Dünyanın üç boyutlu temsilini oluşturan bir mobil uygulama. Google Earth Android uygulaması, uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı ve GIS verilerini 3 boyutlu küre üzerine bindirerek Dünyanın haritasını çıkarıyor ve şehirleri, manzaraları çeşitli açılardan görmenizi sağlıyor. Adres, koordinat girerek veya üzerinde dokunuşlarla gezerek tüm dünyayı keşfedebilirsiniz.

Google Earth APK İndir

Google Earth masaüstü uygulaması üzerinden Dünyayı gezmeye ek olarak mesafe ölçme aracı da dahil bir dizi başka araçlar sunar. Ay ve Mars’ın yanı sıra gece gökyüzünü görüntülemek için bir araç ve uçuş simülatörü oyunu içerir. Çeşitli yerlerden fotoğraflar, konumlar hakkında bilgiler, Sokak Görünümü (Street View) görüntüleri gibi harika özelliklere de sahip olan Google Earth’ün web tabanlı sürümü genellikle bilim insanları ve belgeselciler tarafından sunulan program içi turları periyodik olarak ekleyen bir özellik olan Voyager’i de içerir.

Google Earth, fotogrametri kullanılarak yapılan fotogerçekçi 3 boyutlu görüntüler dahil bazı şehirlerdeki 3 boyutlu bina modellerini gösterir. Sokak Görünümü, belirli şehirlerin ve ortamların 360 derece panoramik sokak fotoğraflarını gösterir. Bu fotoğraflar, farklı ölçekler ve birçok açıdan izlenebiliyor ve ok simgeleriyle gezinebiliyor. Google Earth ile deniz altı dünyasını bile gezebilirsiniz.

Dünyanın zaman içinde nasıl değiştiğini görmek mi istiyorsunuz? 1984’ten günümüze kadar gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemek için Google Earth Hiper Geçiş’i keşfedin. Küresel değişiklikleri gösteren ven nedenlerini açıklayan yazılar, Dünya genelinde öne çıkan yerlerden seçili görüntüler ve fazlasını görmek için hiper geçişli video turuna katılın.

Uydu görüntüleri ve tüm Dünyanın 3 boyutlu arazisi ve Dünyadaki yüzlerce şehirde 3 boyutlu binalar ile birlikte tüm Dünyayı yukarıdan keşfedin.

Evinizi veya başka bir yeri yakınlaştırın ve ardından Sokak Görünümü ile 360 derecelik görüş açısına girin.

BBC Earth, NASA, National Geographic ve daha fazlasından rehberli turlardan oluşan bir koleksiyon olan Gezgin ile Dünyayı yeni bir bakış açısından görün.

Webde Google Earth ile oluşturduğunuz sürükleyici haritaları ve hikayeleri mobil cihazınızda görselleştirin.

Google Earth Android Nasıl İndirilir?

Resmi olarak Google Earth Türkiye'de yasaklı olmamasına karşın Android Google Play Mağazası'ndan indirilemiyor. Ancak Google Earth APK dosyasını indirerek mobil cihazınızda kullanabilirsiniz. Google Earth Android telefona indirmek için yukarıdaki Google Earth APK İndir butonuna dokunmanız yeterli. Normal APK uygulaması kurar gibi telefonunuza yükleyip Google Earth'ü tüm fonksiyonlarıyla kullanabilirsiniz.