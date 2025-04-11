Android Auto'da video izlemek için tasarlanan Fermata Auto APK, tüm sınırlamaları kaldırarak harika bir multimedya desteği sunuyor.

Berkcan Aktürk - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fermata Auto APK, Android Auto'da her türlü medya içeriğini izlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Android Auto ile aracınıza bağlanarak sadece ses dosyalarını açabiliyorsunuz. Video izlemenize olanak tanıyan Fermata Media Player APK, içerisinde Youtube, IPTV ve kendi yüklediğiniz içerikleri oynatabilmektedir.

Herhangi bir multimedya dosyasını, sesi veya videoyu rahatlıkla oynatabilirsiniz. Basit arayüz sayesinde tüm işlemlerinizi kolayca halledebilir ve içerikler arasında geçiş yaparken ister aracınızdan, ister telefonunuzdan kontrol sağlayabilirsiniz.

Fermata Auto APK İndir

Fermata Auto APK'da, IPTV içerikleri için M3U formatında bir liste oluşturabilirsiniz. Bu sayede, canlı içerikleri oynatabilir ve yolcularınıza harika bir sürüş deneyimi yaşatabilirsiniz. Eğer internetten videolar izlemek istiyorsanız, tek tuşla Youtube'a girebilir ve istediğiniz her şeyi oynatabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra Fermata Auto uygulaması, ekran yansıtma özelliğine de sahiptir. Telefon ekranınızı aracınıza yansıtabilir ve telefonunuzu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Tabii ki bunu yapabilmek için uygulamaya erişilebilirlik izinleri vermelisiniz.

İnternet ve IPTV ile uğraşmak istemeyen kullanıcılar, Flash bellek aracılığıyla bağlantı sağlayabilir ve indirilen videoları izleyebilirler.

Son çalınan parçaları ekranınızda görüntüleyin, kendi favori dosyanızı oluşturun ve alt tazı seçeneklerine erişin. Aracınızda multimedya içeriklerini oynatmak istiyorsanız, Fermata Auto APK indirin ve sınırlamaları rahatlıkla aşın!