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Pub Story 5.0.4 (ios)
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  3. Eğlence
  4. Pub Story - iOS İçin Sosyal Oyun

Pub Story

5.0.4
ios
Pub Story
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Türkiye'nin ilk gerçek hayata taşınan etkinlik oyunu.

Pub Story, insanları çılgınlar gibi eğlendirmek için tasarlanmış özel bir oyun serisidir. Etkinlikte oynanan oyun, sadece yeni insanlarla tanışarak oynanabilir. 

Şehirdeki en sosyal ve eğlenceli deneyime katılmaya hazır mısınız? Pub Story'de onlarca yeni insan ile tanışacaksınız ama bunu “tanışmanın” gerginliğinden ve sahte gülümsemelerinden tamamen uzakta, aşırı eğlenceli, özel tasarım bir oyun oynarken yapacaksınız.

Tek bir gecede onlarca yeni, komik, absürt anı sahibi olacaksınız. Pub Story'deki görevleri yapın ve eğlencenin tadını çıkarın. Hadi etkinlik alanlarına inme vakti!

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